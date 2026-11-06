Cristián Monckeberg: "Como está diseñado hoy, el Segundo Piso no debería existir"

El extimonel RN Cristián Monckeberg lanzó en El Primer Café una dura crítica al funcionamiento del grupo que trabaja en La Moneda asesorando al Presidente José Antonio Kast, liderado por los republicanos Alejandro Irarrázaval y Cristián Valenzuela.

Ante la severa y prolongada crisis que protagoniza el ministro de Justicia, Fernando Rabat, Monckeberg señaló en Cooperativa: "Yo veo clarísimo que es importante ir haciendo un ajuste en el diseño político de la estructura de Gobierno".

Éste debe incluir, a nivel de ministros, un "equilibrio entre política y técnicos"; entre los partidos del oficialismo "apostar a construir una coalición a mediano plazo", y en cuando al Segundo Piso, una franca corrección de labores, opinó.

"Yo a Alejandro (Irarrázaval) no lo conozco, pero creo que el Segundo Piso, como está diseñado hoy día, no debería existir", señaló Monckeberg en El Primer Café.

"No puede ser un contrapeso a los ministros"

Si bien "es necesario que el Presidente tenga asesores, (...) el Segundo Piso, como está pensado hoy día (en la Administración Kast), no está cumpliendo su función, porque es un gabinete paralelo y con tendencias (internas en pugna). Eso no está bien pensado, no está bien diseñado", remarcó.

"Yo creo que de todas maneras tiene que existir un rol de asesores del Presidente, pero no pueden ser un contrapeso de los ministros. (Por el contrario) tiene que haber un gabinete empoderado, (...) entonces hay que redefinir ese aspecto, que va más allá de Alejandro, a quien no conozco, por tanto, no me atrevo a evaluar ni a decir si lo está haciendo bien o mal", explicó.

Lo concreto, consideró el también exconstituyente, es que en la definición de tareas "está mal pelado el chancho desde su inicio", y "hay que ajustar ese rol", para que los miembros del Segundo Piso se enfoquen estrictamente en la "asesoría al Presidente para la buena conducción, para guiar, para tomar decisiones correctas".

"Es un problema de rol más que de personas", resumió Cristián Monckeberg, que recordó como ejemplo del mal diseño inicial que "en una primera etapa el jefe del Segundo Piso estaba yendo a los comités políticos, y eso es raro".

"Alejandro Irarrázaval es un gran tipo, pero el diseño es otra cosa", aseguró en El Primer Café el diputado Benjamín Moreno.

Ignacio Walker: "El rol del Segundo Piso es patético"

El expresidente de la DC Ignacio Walker opinó que, en el caso Rabat, "el Gobierno no quiere ver el elefante en la habitación, que todos estamos viendo: la crisis política y la falta de conducción política es real".

Y agregó que agrava el problema "el rol del Segundo Piso (que) es patético".

"O sea, ahora 'hay tendencias' (en disputa) en el Segundo piso, como quedó de manifiesto en el tema del Escudo de las Américas; hay interferencias con ministros", criticó.

Diputado republicano: "Puede ser cierto"

Contestó Benjamín Moreno, jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano: "Es una exageración lo que dice Ignacio de que aquí no hay nadie que vea el el problema político".

"El Presidente optó claramente por respaldar al ministro en una situación política compleja y optó también por tratar de solucionar el tema de la raíz, el tema del fondo. Decir que nadie lo ve o que nadie está entendiendo a todas luces es una exageración", señaló.

Sin embargo, respecto al asunto Segundo Piso, señaló que "evidentemente puede ser (cierto) que esto (el problema) sea un tema de diseño".

"Yo soy de la idea de que para que los cargos funcionen, depende mucho de la persona, pero también depende del diseño estructural". En esa línea, recordó haber apoyado él en su momento la idea de tener a Claudio Alvarado como biministro de Interior y de Vocería.

Dado que Interior "canaliza mucha información, desde ese nodo es capaz de comunicar mucho hacia afuera... ¿Tiene sentido estructuralmente? Sí. ¿Podría ser distinto? No me voy a meter ahí".

Moreno sí consideró "discutible" tener a Segundo Piso como estructura paralela de coordinación política, cuando dicha labor corresponde a la señalada cartera: "Hay una discusión que se puede dar sobre eso, (pero) no (hay que poner el foco) sobre las personas".

"Yo conozco a Alejandro y encuentro que es un tipo muy bueno, le tengo mucho cariño. Es un gran tipo Alejandro, con muchas cualidades muy positivas para un Gobierno, pero el diseño es otra cosa. Cuando tú tienes dos nodos que tienen que recoger información desde los ministerios o hacer seguimiento, probablemente vas a tener un problema a la hora de centralizar de forma integral. Entonces, yo creo que lo que abre Cristián (Monckeberg) es una discusión bastante interesante" para considerar, sentenció.