Delpiano espera que cercanía con Pinochet no afecte la gestión de Barros en Defensa

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, admitió "lamentar" que Fernando Barros, quien la sucederá en la cartera desde el 11 de marzo, haya sido abogado del dictador Augusto Pinochet, y dijo esperar que aquel vínculo no afecte su gestión.

Desde que José Antonio Kast presentó su gabinete hace dos semanas, el nombramiento de quien fuera portavoz de Pinochet tras su detención en Londres, en 1998, ha sido fuertemente criticado por actores de centroizquierda, expertos y agrupaciones de derechos humanos.

Consultada al respecto en El Diario de Cooperativa, Delpiano -histórica militante del PPD- reconoció que "lamenté mucho en su momento" aquel hito en la trayectoria de Barros, "pero espero que eso no tenga nada que ver con su desempeño como ministro".

"Hoy entra una coalición distinta a la que se va, y una puede tener opiniones personales, pero estoy totalmente a disposición del ministro para poder hacer bien este traspaso", aseveró.

En ese marco, señaló que "hablé por teléfono con él muy amablemente, una conversación en que alcancé a darle una pincelada sobre la situación" de la cartera, que en los últimos días ha reunido "todo el material sobre lo que se ha avanzado, también en lo que a nuestro juicio son desafíos pendientes, o situaciones que tienen que terminar de cuajar, y otras que están empezadas y funcionando".

Delpiano anunció entonces que sostendrán una reunión bilateral el 24 de febrero: "Nos juntaremos con los dos subsecretarios, él vendrá con las personas que le parezcan, y podremos iniciar el traspaso, porque nos importa mucho que (en un futuro) no diga 'nadie me informó de esto, me vine a enterar después de no sé cuántos meses', sino que realmente tenga la posibilidad de acceder a la información".

"Creo que va a ser un buen momento. Hemos trabajado mucho para hacer de este traspaso una cosa muy comprensible. (Barros) no viene del sector, pero es una persona formada, y viene con un jefe de gabinete que afortunadamente fue jefe de gabinete en una situación anterior, y por lo tanto, eso le va a ayudar mucho al manejo dentro del Ministerio mismo", cerró.