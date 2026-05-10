En un mensaje en español, el papa León XIV expresó este domingo su gratitud hacia los habitantes de las Islas Canarias por la hospitalidad demostrada al permitir el desembarco del crucero MV Hondius, que zarpó de Ushuaia (Argentina) el pasado 1 de abril y en el que un brote de hantavirus produjo la muerte de tres pasajeros.

Durante el rezo del Regina Coeli, el pontífice, que visitará la región los días 11 y 12 de junio dentro de su visita oficial a España, destacó la "acogida que caracteriza" al pueblo canario ante esta emergencia sanitaria.

"¡Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas!", manifestó el máximo líder de la Iglesia católica.

Un total de 94 pasajeros de 19 nacionalidades desembarcaron este domingo en Tenerife del crucero, tras una travesía de casi 40 días, y gran parte de ellos fueron trasladados por vía aérea a sus países de origen, mientras que el resto de las evacuaciones se completará este lunes.

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