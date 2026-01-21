Exfuncionario de Lagos, Bachelet y Piñera liderará la Dipres con Kast

El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reafirmó este miércoles su compromiso de ejecutar un drástico ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares, concentrando un recorte significativo en el primer año del Gobierno de José Antonio Kast.

Como pieza clave para este diseño, el economista anunció que el próximo director de Presupuestos (Dipres) será José Pablo Gómez, con la misión explícita de "recuperar el prestigio" de la entidad desde el 11 de marzo.

Gómez, ingeniero civil industrial y economista de la UC, cuenta con una vasta y transversal trayectoria en el sector público: fue superintendente de Isapres bajo la Administración de Ricardo Lagos; jefe de la División de Finanzas Públicas en los Gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, y se desempeña actualmente como gerente de Administración y Finanzas de ENAP.

"Es un fiscalista, creyente en las instituciones. Dejó de serlo en este último período y le estamos diciendo: bienvenido de regreso a la Dipres, vamos a levantar la Dipres juntos; trabajemos juntos para recuperar el prestigio de la Dipres", afirmó Quiroz, que lanzó una dura crítica a la gestión de la actual directora, Javiera Martínez, y al rol de los organismos técnicos.

"La Dipres no se va a arreglar con un Consejo Fiscal Autónomo que lo saca a pasear. No, la Dipres es un patrimonio del país, patrimonio económico, y la que tenemos que levantar y la vamos a levantar con acciones concretas, con seriedad, institucionalidad", sentenció el futuro jefe de Hacienda.