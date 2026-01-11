Gabinete de Kast: Gerente general de Quiñenco asoma para encabezar Cancillería

A dos meses exactos para el cambio de mando, la oposición continúa con las criticas hacia la Administración saliente del Presidente Gabriel Boric, mientras el futuro mandatario José Antonio Kast define su equipo ministerial.

Durante las últimas semanas han surgido diversos nombres para encabezar las carteras ministeriales, todo en la espera de conocerse el diseño de gabinete de Kast el próximo martes 20 de enero.

En ese sentido, el nuevo nombre que se levanta para encabezar la Cancillería es el actual gerente general del holding Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna.

El diputado republicano Agustín Romero destacó que Pérez Mackenna "tiene mérito, tiene conocimiento y experiencia para lo que necesitamos nosotros como país, que es volver a traer la inversión, pero la de verdad, pues, no solamente malls chinos ni que compren acciones de empresas, sino que se instalen aquí empresas importantes, que volvamos a tener una presencia regional importante en materia de inversión extranjera. Y eso requiere, obviamente, tener personas que estén orientadas a esa finalidad".

En esa línea, apuntó sobre los demás nombres que han surgido para el equipo ministerial que "todos los que han surgido por la prensa, a mi juicio, tienen méritos, tienen experiencia y creo que les garantizan a los chilenos que van a asumir sus cargos ministeriales enfocados en solucionar sus problemas".

Por otro lado, el diputado Johannes Kaiser (PNL) descartó encabezar la cartera de Seguridad y de cualquier otro cargo ministerial, señalando que si fuera una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado con él.

RN asegura que colaborarán con el próximo Gobierno

Tras el tenso cruce entre Boric y Kast, desde la oposición insisten en las críticas a la gestión del actual Jefe de Estado.

La secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, criticó la gestión del actual Jefe de Estado y aseguró que colaborarán con el próximo Gobierno, apuntando a las principales urgencias que deberá tomar la siguiente Administración.

"Es evidente que el tema de seguridad es una urgencia y es una prioridad para todos los chilenos, tanto como el tema económico. Hoy día la incertidumbre de las familias de cómo llegar a fin de mes, no permite el poder proyectarse y estar tranquilo. Ahí hay dos primeros focos, pero además hacerse cargo de la poca gestión que ha tenido este gobierno en temas como salud, permisología y otros tantos que vamos a tener que llegar a abordar", sostuvo.