Hackearon redes sociales de Kast: Publicaron imagen trucada de Trump comparándolo con Hitler

Desde el Gobierno confirmaron que esta madrugada las cuentas del Presidente José Antonio Kast en Instagram y X fueron "comprometidas por terceros".

Esto luego de que en esas redes sociales fueran publicadas imágenes intervenidas de Donald Trump a quien le pusieron el bigote de Adolf Hitler. La fotografía utilizada es la que le tomaron al presidente de Estados Unidos cuando fue procesado.

"Chile ha cambiado su postura respecto al presidente Trump tras sus recientes acciones que han causado graves daños a nivel mundial. Ha traicionado sus promesas a Chile, y esto se ha prolongado demasiado. Donald Trumpler es peor que Hitler", decía la publicación que ya fue borrada.

Presidencia, durante la misma madrugada, advirtió que aún no tienen el control de las cuentas, por lo que remarcaron que "nada de lo que se publique en esa cuenta en estas horas corresponde a la autoría del Presidente".

Esta fue la imagen publicada en las redes sociales de Kast: