España lidera la compleja evacuación del crucero MV Hondius por brote de hanta

La evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, continúa este domingo en la isla canaria de Tenerife y, tras los españoles, que ya van rumbo a Madrid, salió del barco un grupo de ciudadanos franceses.

Varios autobuses de la Unidad Militar de Emergencias esperan en la explanada del puerto de Granadilla (isla española de Tenerife, Atlántico) a los pasajeros para trasladarlos hasta el aeropuerto.

Sanidad informó de que se cambió el orden de bajada de los pasajeros en función de la disponibilidad de los aviones y, aunque en principio se indicó que tras los españoles serían evacuados los de Países Bajos, finalmente fueron ciudadanos franceses los que abandonaron el barco y se dirigeron al aeropuerto.

El avión procedente de Países Bajos se llevará a pasajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y a parte de la tripulación.

El desembarco se está produciendo de forma escalonada y se hará en función de la disponibilidad de los aviones.

La operación, que se desarrolla de forma escalonada en el puerto de Granadilla, prioriza la seguridad y la coordinación global para el traslado de cientos de personas. (FOTO: EFE)

El crucero MV Hondius fondeó esta madrugada frente al puerto tinerfeño de Granadilla y desde allí, una vez amaneció, los pasajeros están siendo llevados en lanchas hasta el puerto, para después ser trasladados en autobus hasta el aeropuerto, que está a poca distancia.

En el aeropuerto Tenerife sur ya se encuentran las aeronaves de Países Bajos, Canadá y Francia.

Cuarto individual en planta aislada

En tanto, se informó que el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, está listo para recibir este domingo a los 14 españoles y el epidemiólogo de la OMS que pasarán los próximos días de cuarentena aislados en una sola planta en habitaciones individuales y sin la posibilidad de recibir visitas.

A su llegada en autobús desde la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid), estas quince personas, que siguen asintomáticas, accederán al centro por un circuito cerrado y serán atendidos con personal exclusivo y altamente cualificado del hospital, que reforzó su plantilla con entre 60 y 90 efectivos para la ocasión.

El protocolo de seguridad que se seguirá es el mismo que este centro ya desplegó en otras crisis sanitarias como la del ébola de 2014 o, más recientemente, la covid-19, cuando tuvo que acoger a 21 repatriados de Wuhan (China), donde comenzó la pandemia.

La duración exacta del aislamiento, a la que ninguno se ha opuesto, se irá determinando de forma individual en función de la situación y revisada constantemente.

Dispositivos especiales y personal exclusivo se han dispuesto para la acogida de los asintomáticos en un centro médico militar. (FOTO: EFE)

Director de la OMS destaca la colaboración de España en el desembarque

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, destacó este domingo la labor de colaboración que está llevando a cabo España con la institución en el desembarque del pasaje del crucero.

En un mensaje publicado este domingo en la red social X, Tedros comunicó el inicio del desembarque del primer grupo de pasajeros del MV Hondius, y aseguró que expertos en tierra colaboran con el Ministerio de Sanidad español en la evaluación epidemiológica de los afectados y coordinan vuelos chárter con el Ministerio del Interior.

Una colaboración que "sigue siendo fundamental para garantizar un desembarque seguro y controlado. Juntos", aseguró.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, destacó la colaboración española en el proceso. (FOTO: EFE)

"Es un orgullo ser español porque España siempre cumple con los suyos y cumple con el resto del mundo, y lo vamos a volver a hacer hoy y mañana en la isla de Tenerife", destacó, por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un acto político en La Línea de la Concepción (Cádiz, sur).

Incidió en que el mundo observa de nuevo a España que, como en otras crisis, va a responder "a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia" y subrayó que el Gobierno está actuando con rigor científico y técnico, absoluta transparencia, lealtad institucional y cooperación institucional".

Sánchez destacó que la política sirve para dar soluciones sobre todo a "la mayoría de la gente de a pie", y puso como ejemplo la operativa desplegada para hacer frente a la emergencia sanitaria del Hondius, que "España asumió en primera persona".

El papa León XIV también agradeció este domingo "la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias" por permitir la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

"¡Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius", dijo el pontífice en español tras el rezo del Regina Coeli, la oración dominical que sustituye al Ángelus en el tiempo pascual.