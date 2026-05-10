Nelson Acosta fue internado de urgencia en una clínica de Rancagua

Preocupación generó en el fútbol chileno el exdirector técnico de la selección chilena Nelson Acosta, tras reportarse su reciente internación de urgencias en Rancagua.

El reconocido exentrenador, asentado en San Vicente de Tagua Tagua, ingresó a urgencias de la Clínica Isamédica en la capital regional durante la noche de este sábado, según el diario local El Tipógrafo.

Según el referido medio rancagüino, Acosta fue trasladado por una crisis médica. Sin embargo, hasta el momento no se ha entregado información o un parte médico oficial desde recinto o la familia del técnico mundialista en Francia 1998.

Cabe recordar que hace solo unos días, una de las hijas de "Don Nelson", Silvana Acosta, acusó que debido a trabas burocráticas y judiciales no han podido acceder a los recursos económicos de su padre para financiar tratamientos especializados para su Alzheimer.

"Mi papá se retiró de la vida pública porque es una persona que tiene una enfermedad irreversible que le impide cuidarse y tomar decisiones; por lo tanto, él no puede hacerse cargo de su salud", señaló la mujer a través de redes sociales.