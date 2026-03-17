Kast avanzará en Sala Cuna cuando el país recupere "cierto grado de estabilidad económica"

El Presidente José Antonio Kast dijo que se avanzará con el proyecto de Sala Cuna Universal cuando el país recupere "cierto grado de estabilidad económica" y que se buscará no generarle más costos a los empleadores.

En conversación con Las Caras de La Moneda de Canal 13, el Mandatario dijo que se avanzará "en tiempo y oportunidad, y cuando las condiciones estén. Para nosotros el tema de la Sala Cuna es fundamental, pero los números tienen que estar bien hechos, y no puede presionarse al Parlamento en los últimos meses, cuando además no han estado bien planteadas las cifras del déficit fiscal".

"Va a salir cuando recuperemos cierto grado de estabilidad económica para mantenernos en el tiempo, y vamos a ir dando señales, y con la senadora Núñez, a quien le agradezco la disposición, y también el recordar las cosas relevantes", agregó.

Kast insistió en que "si tenemos recursos, lo vamos a hacer y va a ser así como cuando aumentó el postnatal, que fue muy importante, y lo hizo el presidente Piñera. Nosotros cuando hagamos la Sala Cuna, tiene que ser una Sala Cuna que tiene que ser universal, y no generándole más costos al que da trabajo".

Sobre su relación con el expresidente Gabriel Boric, Kast aseguró que "dimos vuelta la página" y superaron sus diferencias: