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Tópicos: País | Presidente Kast

Kast avanzará en Sala Cuna cuando el país recupere "cierto grado de estabilidad económica"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Mandatario recalcó que "los números tienen que estar bien hechos, y no puede presionarse al Parlamento".

Además, espera que la iniciativa no incluya mayores gastos para los empleadores.

Kast avanzará en Sala Cuna cuando el país recupere
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El Presidente José Antonio Kast dijo que se avanzará con el proyecto de Sala Cuna Universal cuando el país recupere "cierto grado de estabilidad económica" y que se buscará no generarle más costos a los empleadores.

En conversación con Las Caras de La Moneda de Canal 13, el Mandatario dijo que se avanzará "en tiempo y oportunidad, y cuando las condiciones estén. Para nosotros el tema de la Sala Cuna es fundamental, pero los números tienen que estar bien hechos, y no puede presionarse al Parlamento en los últimos meses, cuando además no han estado bien planteadas las cifras del déficit fiscal".

"Va a salir cuando recuperemos cierto grado de estabilidad económica para mantenernos en el tiempo, y vamos a ir dando señales, y con la senadora Núñez, a quien le agradezco la disposición, y también el recordar las cosas relevantes", agregó.

Kast insistió en que "si tenemos recursos, lo vamos a hacer y va a ser así como cuando aumentó el postnatal, que fue muy importante, y lo hizo el presidente Piñera. Nosotros cuando hagamos la Sala Cuna, tiene que ser una Sala Cuna que tiene que ser universal, y no generándole más costos al que da trabajo".

Sobre su relación con el expresidente Gabriel Boric, Kast aseguró que "dimos vuelta la página" y superaron sus diferencias:

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