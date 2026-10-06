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Tópicos: País | Presidente Kast

Kast defiende revisión de programas: "Cada peso recuperado irá a los más necesitados"

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Presidente negó la intención de cortar derechos sociales con el desfinanciamiento de iniciativas como "Yo elijo mi PC", que ha generado críticas del propio oficialismo.

"¿No habrá una manera distinta de hacer las cosas y aprovechar bien los recursos del Estado? Al final, paga Moya, porque nadie revisa", sostuvo.

Kast defiende revisión de programas:
 ATON (archivo)

"¿Qué son 10 mil millones o mil millones de pesos (para revisar)? Es una gran diferencia para (dirigirlos a) una escuela vulnerable, para el tema del deporte o para el tema social", argumentó Kast.

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El Presidente José Antonio Kast defendió la revisión presupuestaria de los programas sociales, ya que "cada peso que se recuperará del mal uso va a ir a los sectores más necesitados".

Durante su discurso en el evento Summit País Digital, el Mandatario abordó las críticas contra el Gobierno por su propuesta de Presupuesto 2027, que contempla recortes e incluso la descontinuación de programas como "Yo elijo mi PC", que otorga computadores a estudiantes de séptimo básico de la educación pública en condiciones solciovulnerables. 

Ante esto, Kast explicó: "Es muy fácil lanzar algo y decir '¡No! Quieren recortar los derechos sociales'. No. Lo que nosotros queremos es que los recursos que tiene Chile lleguen de verdad a las personas más vulnerables y sean programas que sirvan para sacar a Chile adelante".

"No queremos decir 'es que siempre se ha hecho así'. ¿No habrá una manera distinta de hacer las cosas y aprovechar bien los recursos del Estado? ¿O tenemos que seguir siempre haciendo lo mismo, sin revisar, sin controles? Al final, paga Moya, porque nadie revisa", sostuvo.

"¿Qué son 10 mil millones o mil millones de pesos (para revisar)? Es una gran diferencia para (dirigirlos a) una escuela vulnerable, para el tema del deporte o para el tema social. Cada peso que nosotros recuperemos del mal uso va a ir a los sectores más necesitados", aseguró el Presidente.

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