Kast defiende revisión de programas: "Cada peso recuperado irá a los más necesitados"
El Presidente negó la intención de cortar derechos sociales con el desfinanciamiento de iniciativas como "Yo elijo mi PC", que ha generado críticas del propio oficialismo.
"¿No habrá una manera distinta de hacer las cosas y aprovechar bien los recursos del Estado? Al final, paga Moya, porque nadie revisa", sostuvo.
"¿Qué son 10 mil millones o mil millones de pesos (para revisar)? Es una gran diferencia para (dirigirlos a) una escuela vulnerable, para el tema del deporte o para el tema social", argumentó Kast.