Hacer más con menos: UDI propone megarreforma para bajar de 25 a 19 los ministerios

A menos de una semana de la Cuenta Pública, la UDI reiteró su llamado para que el Presidente José Antonio Kast anuncie una reducción en la cantidad de ministerios, idea que le propuso formalmente al Mandatario este miércoles.

La idea del partido gremialista es fusionar 10 ministerios y reducirlos a solo cuatro grandes carteras: en concreto, apuntan a unificar Educación, Ciencia y Cultura; Interior con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y la Secretaría General de Gobierno (Segegob); Vivienda con Bienes Nacionales, y Minería con Energía.

De esta manera, el Estado chileno reduciría de 25 a 19 el total de ministerios, lo que para la UDI, abriría la puerta a modernizar el Estado e implicaría una modernización que evitaría la duplicidad de funciones.

El gremialismo además da cuenta de que, en la actualidad, tres secretarios de Estado ejercen como biministros, y otras personas también han llevado más de una cartera en gobiernos recientes, lo que demuestra que es una fórmula perfectamente viable.

"Queremos un Estado más eficiente y, por lo tanto, hemos pedido recortar la burocracia innecesaria", argumentó el diputado UDI Eduardo Cretton, reafirmando que "Chile tiene muchos ministerios y es momento de avanzar hacia lo que se prometió en campaña: fusionar ministerios".

"Por eso, hemos hecho una propuesta seria y responsable al Presidente Kast (...) Es un primer paso para avanzar hacia un Estado más eficiente", reiteró el parlamentario.

Por lo pronto, en La Moneda continúan las reuniones para definir los últimos detalles del primer mensaje presidencial que, según el propio Gobierno, buscará poner el foco en seguridad, economía y modernización del Estado.

Diputado PPD pide un "golpe de timón"

Desde la otra vereda, el jefe de la bancada de diputados PPD, Raúl Soto, reafirmó la visión opositora de cara al 1 de junio: "El Gobierno tiene pocos resultados que mostrar en su Cuenta Pública respecto de estos primeros meses. Yo creo derechamente que es el peor comienzo de un Gobierno desde el retorno a la democracia".

"Las decisiones económicas que se han tomado son contrarias a los intereses de la mayoría, especialmente de la clase media y los sectores vulnerables, y eso les está pasando la cuenta en las encuestas y también en la calle", advirtió.

Por lo anterior, Soto dijo esperar que "el Presidente dé un golpe de timón y un cambio de rumbo en esta Cuenta Pública porque, de lo contrario, evidentemente nos lleva por un mal camino".