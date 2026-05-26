Arrau tiene en carpeta "una cantidad abrumadora de medidas en seguridad"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, consideró "artificial" el debate abierto en torno a la existencia -o no- de un plan en este ámbito; elemento que resultó clave en la caída de su antecesora, Trinidad Steinert.

Un día después de anunciar que seguirá con la Política Nacional de Seguridad Pública impulsada por la Administración Boric, la autoridad explicó que, según la ley que creó el Ministerio, existe obligación de tener tal, y "ésa está vigente, la promulgó el Presidente Boric, y creemos que es suficiente, es amplia, y en nuestra posición vamos a operar bajo esa política".

Si bien parte importante de la oposición valoró la apertura de Arrau, algunos parlamentarios oficialistas cuestionaron sus dichos, por lo que el ministro reafirmó este martes la existencia de una estrategia propia del Gobierno actual para el área.

"Hace más de un año estaba trabajando (yo) en el grupo de seguridad del Partido Republicano: desde ahí que tenemos un completo plan de seguridad, el cual dimos a conocer en la campaña del Presidente José Antonio Kast. Si quieren, podríamos recordar las políticas que fuimos lanzando semana a semana", ofreció el ministro ante la prensa.

En vista de lo anterior, Arrau consideró "bien artificial esta discusión", antes de puntualizar: "La cantidad de medidas que propusimos en términos de seguridad es abrumadora, y ésas son las que vamos a empezar a ejecutar día a día".

Según el secretario de Estado, muchas de esas medidas ya están en desarrollo y, las que no, serán presentadas en la Cuenta Pública del Presidente, el 1 de junio.

Exministra Tohá: "La política de seguridad es del Estado"

Entre quienes criticaron la declaración anterior de Arrau estuvo la exvocera de Gobierno Camila Vallejo: "Parece chiste, pero es evidente que nunca tuvieron un plan propio. Prometieron resolver la crisis de seguridad, con orden y mano dura, pero ya sabemos que sólo eran eslóganes de campaña", publicó en su cuenta de X.

Sin embargo, la exministra de Interior Carolina Tohá aclaró que "no debiera sorprender" que la autoridad actual señalara que la política impulsada por Boric "es suficiente".

"La Política Nacional de Seguridad Pública no es del Gobierno anterior sino del Estado, y dura 6 años. Su elaboración incluyó opiniones de todos los sectores y fue valorada ampliamente", recordó en X.

Dicho esto, Tohá aclaró que "otra cosa es el plan que se le ha exigido al Gobierno, que se refiere a la estrategia bienal que pide la nueva normativa para aterrizar en la práctica la Política de Seguridad".

"El Presidente Boric la dejó casi lista. Sólo falta que las actuales autoridades agreguen sus énfasis y la hagan pública. Ese paso sigue pendiente y el Gobierno debe cumplir con darlo", remató la militante y extimonel PPD.