Kast en Icare: "Nosotros no usamos motosierra"

El Presidente electo, José Antonio Kast, aseguró en Icare que no habrá "motosierra" durante su futuro gobierno, para calmar la inquietud generada por sus imágenes con la herramienta que el mandatario argentino, Javier Milei, hizo famosa en campaña.

El republicano volvió a desmarcarse del símbolo del shock económico en el país trasandino durante su intervención en el encuentro "Prioridades para Chile en la voz del Presidente electo", el que encabeza este jueves.

"Fue bonita la motosierra, pero nosotros no usamos motosierra. Los medios especulan -y está muy bien, porque es su labor- porque uno toca una motosierra y dicen: 'Ah, va a pasar la motosierra'. No, yo nunca he usado una motosierra, y creo que uno puede llegar a los mismos lugares de acuerdo con la realidad de cada país", reflexionó.

La aclaración tuvo lugar en medio de la creciente expectativa por conocer a los miembros del futuro gabinete: por lo pronto, suenan varios colaboradores que justamente lo acompañaron en este foro, como el senador José García Ruminot (RN), Claudio Alvarado, Martín Arrau y Jorge Quiroz.

Si bien Kast deslizó que "varias personas que nos van a ayudar hacia el futuro" asistieron al encuentro, "no voy a confirmar a nadie, porque la prensa dice después que 'ya confirmaron a tal persona'. El martes 20 de enero vamos a confirmar a quienes van a formar parte del gabinete: ahí sabrán si hay biministros, triministros y más, o quizás no".

Por otro lado, dedicó varios pasajes de su exposición a criticar la Administración Boric, especialmente el proyecto de reajuste al sector público, que las derechas denominan como "ley de amarre", y que ya dio un primer paso en el Congreso.

En alusión a la gran cantidad de medidas misceláneas incorporadas a la iniciativa, el Presidente electo fustigó que "lo que no se hizo en cuatro años no se hará en el último mes, y menos utilizando resquicios legales", por lo que espera que el Parlamento "sea firme" en esta materia.