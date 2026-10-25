Kast felicitó a Lula por su inédita victoria en balotaje: "Chile y Brasil tienen mucho futuro en común"
"Seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países", dijo el Presidente luego de la reelección del líder progresista ante Flávio Bolsonaro.
Kast es uno de los principales aliados en la región de Bolsonaro, a quien invitó a su toma de posesión. Lula había confirmado también su asistencia, pero canceló a última hora cuando se enteró que asistiría su contendor.