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Tópicos: País | Presidente Kast

Kast felicitó a Lula por su inédita victoria en balotaje: "Chile y Brasil tienen mucho futuro en común"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países", dijo el Presidente luego de la reelección del líder progresista ante Flávio Bolsonaro.

Kast felicitó a Lula por su inédita victoria en balotaje:
 @PresidenteKast (X) / EFE (archivo)

Kast es uno de los principales aliados en la región de Bolsonaro, a quien invitó a su toma de posesión. Lula había confirmado también su asistencia, pero canceló a última hora cuando se enteró que asistiría su contendor.

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El Presidente José Antonio Kast felicitó al mandatario de Brasil, Lula da Silva, por su inédita victoria en el balotaje electoral celebrado este domingo en dicho país, donde se impuso con un 52% de los votos frente al 48% de su contendor, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

"Acabo de conversar con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y lo he felicitado por el resultado de la elección", posteó el Mandatario en X.

"Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región", sostuvo el exrepublicano.

Kast es uno de los principales aliados en la región de Bolsonaro, a quien invitó a su toma de posesión.

Lula había confirmado también su asistencia, pero canceló a última hora cuando se enteró que uno de los invitados de Kast era Bolsonaro.

Ambos presidentes, sin embargo, han reiterado en distintas ocasiones que anteponen los intereses de sus respectivos países a sus divergencias ideológicas y se han reunido dos veces en lo que va de año en el marco de distintas cumbres regionales, una celebrada en Panamá y otra en Paraguay.

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