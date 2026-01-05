Kast tras ser proclamado por el Tricel: "Detener a un dictador sigue siendo una buena noticia"

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó este lunes oficialmente a José Antonio Kast como Presidente electo de Chile, tras validar y declarar ajustado a derecho el último proceso electoral, en una ceremonia que contó con la presencia de dirigentes de los partidos de derecha y también de algunas colectividades del actual oficialismo. Y en la oportunidad el futuro Mandatario reiteró su respaldo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en el arresto de Nicolás Maduro.

Minutos antes del mediodía, Kast llegó al edificio del Tricel, ubicado en calle Compañía, acompañado por su esposa María Pía Adriazola y su hijo mayor, el diputado electo José Antonio Kast Adriazola. En la instancia se firmó y entregó la sentencia de calificación y el acta de proclamación, formalizando su triunfo en las urnas.

También asistieron diversas autoridades del Estado, entre ellas el presidente de la Corte Suprema, los presidentes de ambas cámaras del Congreso, representantes del cuerpo diplomático, del Tribunal Constitucional y del Servel.

También estuvieron presentes dirigentes de los partidos que respaldaron su candidatura, incluidos los timonales de Chile Vamos, la senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas; el presidente de Amarillos; y el diputado Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario, quien ha sido mencionado como eventual integrante del futuro gabinete.

La ceremonia también incluyó a dirigentes de partidos que actualmente forman parte del oficialismo y que, desde el 11 de marzo, pasarán a la oposición, como el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos; la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista; y el senador Jaime Quintana, presidente del PPD. En contraste, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, no asistió al acto, argumentando diferencias con Kast respecto a la situación en Venezuela.

Declaraciones y reacciones políticas

Tras entonarse el Himno Nacional y el discurso del presidente del Tricel, el mandatario electo se refirió ante la prensa a la captura de Nicolás Maduro, calificándola como una señal positiva, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó a Delcy Rodríguez como interlocutora del régimen venezolano:

"Mantengo siempre una misma línea y creo que es una buena noticia que se haya detenido a un dictador y eventualmente al líder del narcotráfico y el crimen organizado que afectó los destinos de todas las naciones que lo circundaban. Por lo tanto, detener a una persona que dirigía una situación como esa, para mí sigue siendo una buena noticia".

"Respecto de las palabras que haya emitido el presidente de Estados Unidos, yo las respeto. El presidente de Estados Unidos tendrá que buscar, junto a la comunidad internacional, la salida más rápida, eficiente y digna para que esta transición incorpore a todos los actores de la nación venezolana. Eso incluye a María Corina Machado y a Edmundo González", concluyó.

Ante la inasistencia del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, el senador Quintana expresó: "Recibimos esta invitación y nos parece que nuestro deber es acompañar este proceso. Fuimos parte del proceso y, por lo mismo, el proceso se respeta en todas sus partes, y esta es una parte esencial previa a lo que va a ser la toma de posesión de los demás".

Sumado a ello, Ximena Rincón dijo: "Mira, creo que de verdad no se entienden ese tipo de actitudes, porque si fuera por eso, no hubiesen estado los partidos que en esa época eran oposición en la proclamación del candidato Gabriel Boric, que tenía una postura distinta respecto de los temas de los pueblos en donde había cuestionamientos a la democracia".

Agenda y próximos pasos

En cuanto a su agenda, Kast no tiene actividades públicas durante esta jornada. Este martes sostendrá un encuentro con la CPC y, por la tarde, viajará a Lima, donde se reunirá con el presidente de Perú, José Jerí.

El foco del encuentro será la posibilidad de establecer un corredor humanitario para migrantes en situación irregular, en el contexto de la crisis venezolana.

El presidente electo aseguró además que ha mantenido conversaciones recientes con otros mandatarios de la región, aunque no entregó detalles.