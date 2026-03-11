¿Medallas olímpicas? El llamativo agradecimiento del Presidente Kast a Natalia Duco

José Antonio Kast, quien asumió este miércoles como Presidente de la República, acaparó la atención en su primer discurso como Mandatario, al dedicar palabras de agradecimiento a la nueva ministra de Deporte, Natalia Duco, aunque sorprendió al asegurar que la atleta ganó medallas olímpicas, logro que no pudo alcanzar la deportista en su carrera.

"Le quiero dar las gracias a ellas por aceptar este desafío. Natalia, una tremenda deportista, que lo dejó todo. Un esfuerzo increíble y coronaste a Chile con esas medallas olímpicas, esa alegría y esa especialidad en deporte", expresó erróneamente Kast.

Duco, en su exitosa carrera deportiva, nunca ganó medallas en Juegos Olímpicos, siendo su mejor participación un octavo lugar en el lanzamiento de la bala en Londres 2012.

Fue tricampeona en Juegos Sudamericanos, en Buenos Aires 2006, Medellín 2010 y Santiago 2014. También ganó oro en Cochabamba 2018, pero tuvo que devolver esa medalla, por un resultado positivo en un control antidopaje.

A nivel Panamericano, fue medallista de bronce en los Juegos de Toronto 2015.

En la historia de Chile, solo dos mujeres han ganado medallas olímpicas: Marlene Ahrens, en el lanzamiento de la jabalina en Melbourne 1956, con presea de plata; y la gran Francisca Crovetto, que fue campeona y ganadora de oro en el tiro skeet de París 2024.