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Tópicos: País | Presidente Kast

Parisi acusó a Kast de mentir al decir que "no hay plata" en Chile

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El líder del PDG además advirtió que el alza de precios de los combustibles "es un tremendo error que va a tener costo social, económico y político".

Parisi acusó a Kast de mentir al decir que
 ATON (archivo)

El líder del PDG también tildó de "insuficientes" las medidas paliativas del Gobierno para hacer frente a la subida de las bencinas.

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En medio del aumento histórico de los combustibles, el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, acusó al Presidente José Antonio Kast de mentir a la población al decir que "no hay plata".

El excandidato presidencial aseguró este jueves que la decisión de modificar el Mepco y gatillar esta subida de precios "es un tremendo error que va a tener un costo social, costo económico y también un costo político".

Kast ha justificado la polémica determinación, que responde al alza de los precios del petróleo por la guerra en Irán, pidiendo paciencia y comprensión a los chilenos, y argumentando que no había otra opción, porque la Administración Boric dejó las arcas vacías, "sin plata".

Es en referencia a estas declaraciones que Parisi replicó: "Es mentira que no había plata".

El líder del PDG también criticó las medidas paliativas promulgadas hoy por el Mandatario, calificándolas como "insuficientes", tal como han manifestado opositores y algunos políticos de derecha.

Entre ellas, está la congelación de tarifas del transporte público y escolar en Santiago, bonos para taxistas, colectiveros y transportistas escolares, y la bajada del precio de la parafina de cara al invierno.

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