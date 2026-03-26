Parisi acusó a Kast de mentir al decir que "no hay plata" en Chile

En medio del aumento histórico de los combustibles, el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, acusó al Presidente José Antonio Kast de mentir a la población al decir que "no hay plata".

El excandidato presidencial aseguró este jueves que la decisión de modificar el Mepco y gatillar esta subida de precios "es un tremendo error que va a tener un costo social, costo económico y también un costo político".

Kast ha justificado la polémica determinación, que responde al alza de los precios del petróleo por la guerra en Irán, pidiendo paciencia y comprensión a los chilenos, y argumentando que no había otra opción, porque la Administración Boric dejó las arcas vacías, "sin plata".

Es en referencia a estas declaraciones que Parisi replicó: "Es mentira que no había plata".

El líder del PDG también criticó las medidas paliativas promulgadas hoy por el Mandatario, calificándolas como "insuficientes", tal como han manifestado opositores y algunos políticos de derecha.

Entre ellas, está la congelación de tarifas del transporte público y escolar en Santiago, bonos para taxistas, colectiveros y transportistas escolares, y la bajada del precio de la parafina de cara al invierno.