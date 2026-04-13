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Tópicos: País | Presidente Kast

Polémica por almuerzo de Presidente Kast con excompañeros en La Moneda llega a Contraloría

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El encuentro desató controversia y preguntas sobre el financiamiento y el uso de recursos públicos.

Polémica por almuerzo de Presidente Kast con excompañeros en La Moneda llega a Contraloría
 ATON (archivo)

Desde el Ejecutivo afirmaron que "van a responder en tiempo y forma al ente contralor".

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El Presidente José Antonio Kast está en la polémica tras un almuerzo privado que sostuvo el viernes pasado con excompañeros de la carrera de Derecho de la Universidad Católica en La Moneda.

El evento, que reunió a más de 50 invitados en uno de los salones del Palacio, ha generado interrogantes sobre su financiamiento y el posible uso de recursos públicos.

Según se detalló, el menú incluyó tartar de tomate, vino tinto, puré rústico y plateada al jugo. La naturaleza de este evento y su ubicación oficial han levantado cuestionamientos.

La controversia escaló hasta la Contraloría, donde ya existen requerimientos para esclarecer la situación.

Frente a estos cuestionamientos, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, en una breve intervención, aseguró que la administración del Presidente Kast "van a responder en tiempo y forma al ente contralor".

Hasta ahora, es un misterio si ese almuerzo fue financiado de manera particular o si se usaron recursos públicos.

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