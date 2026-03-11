Por problemas de agenda se suspendió encuentro de Kast con Milei

Por "temas de agenda", se suspendió el encuentro que tendrían durante la mañana de este miércoles el Presidente electo José Antonio Kast y el mandatario argentino, Javier Milei, en Cerro Castillo.

De acuerdo a la pauta de actividades dada a conocer por la Oficina del Presidente Electo (OPE), la cita estaba fijada para las 09:10 horas de esta jornada, sin embargo no se llevó a cabo.

Se espera que a las 10:30 horas el futuro Presidente siga con sus actividades al tomarse la fotografía oficial con los ministros designados.