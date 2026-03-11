Síguenos:
Tópicos: País | Presidente Kast

Por problemas de agenda se suspendió encuentro de Kast con Milei

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Por "temas de agenda", se suspendió el encuentro que tendrían durante la mañana de este miércoles el Presidente electo José Antonio Kast y el mandatario argentino, Javier Milei, en Cerro Castillo.

De acuerdo a la pauta de actividades dada a conocer por la Oficina del Presidente Electo (OPE), la cita estaba fijada para las 09:10 horas de esta jornada, sin embargo no se llevó a cabo.

Se espera que a las 10:30 horas el futuro Presidente siga con sus actividades al tomarse la fotografía oficial con los ministros designados.

