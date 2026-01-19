Presidente de Bolivia quiere asistir al cambio de mando en Chile

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, dijo este lunes que el presidente Rodrigo Paz tiene la predisposición de asistir a la posesión del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por lo que el Gobierno está "atento" a la invitación oficial para coordinar la visita.

Aramayo estuvo recientemente en Chile y sostuvo reuniones con el canciller chileno, Alberto van Klaveren, otras autoridades y sectores empresariales con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales.

"Es una aspiración del presidente Paz poder participar de la posesión, estamos atentos a la invitación para empezar a hacer las coordinaciones, se nos ha indicado que la fecha va a ser inicialmente el 11 de marzo, estamos expectantes a esa confirmación", dijo el canciller boliviano en una entrevista con el diario El Deber.

Aramayo adelantó que una vez que el Ejecutivo de Kast "se instale", el Gobierno boliviano "tomará contacto naturalmente con diferentes carteras del Estado para poder actualizar y profundizar la agenda que nos encamine a recuperar esta dinamicidad" en las relaciones bilaterales.

El mandatario de Chile, Gabriel Boric, llegó a Bolivia el pasado 8 de noviembre para participar como invitado especial en la investidura de Paz y tras el acto se reunió unos minutos con el gobernante boliviano en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años.

El gesto marcó un giro en una relación marcada por la ruptura diplomática de 1978 y por décadas de tensiones por la demanda marítima boliviana.

El Ejecutivo chileno enfatizó además que hacía 19 años que un jefe de Estado chileno no asistía a una toma de posesión en Bolivia. La última había sido en 2006 cuando Ricardo Lagos acompañó la primera investidura de Evo Morales (2006-2019).

Por su parte, el mandatario boliviano dijo hace poco que "tiene que cambiar la relación" con Chile, sin dejar de lado la lucha del país andino por el acceso soberano al mar.

En diciembre pasado, Paz felicitó al ultraderechista José Antonio Kast por su "gran triunfo" en la segunda vuelta presidencial en Chile y lo consideró una "oportunidad histórica" para construir una relación de "respeto, amistad y cooperación" entre ambos países.

La relación bilateral entre ambos países alcanzó uno de sus momentos más tensos en 2013, cuando Bolivia recurrió a la Corte Internacional de Justicia para solicitar acceso soberano al océano Pacífico. En 2018, ese reclamo fue rechazado, un hecho que aún influye en la interacción entre ambas naciones.