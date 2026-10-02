Presidente Kast ante caída de la economía: "Soy siempre un optimista compulsivo"

El Presidente José Antonio Kast afirmó ser un "optimista compulsivo" ante la caída de la economía -que en agosto decreció 1%- y sostuvo que si mejora el desempeño en la minería, los crecimientos mensuales en 2027 "van a ser muy buenos".

Durante el 13° Encuentro Anual del Comercio -evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS)-, el Mandatario abordó el crítico escenario económico, marcado por las críticas cifras de desempleo (hoy situado en 9,6%) y el alza de los combustibles, además del decrecimiento de la actividad minera del 17% que determinó el Imacec de agosto.

Kast reconoció que dicho indicador resultó ser "complejo, pero cuando uno lo va desglosando, se da cuenta de que si se saca la minería de esa consideración (cifraría lo contrario), aunque no se puede hacer; y no es que quiera mostrar solo el vaso medio lleno, (porque) yo soy siempre un optimista compulsivo".

"Si nosotros, como va a ocurrir, mejoramos los índices de producción en minería, los Imacec del próximo año estoy más que seguro que van a ser muy buenos. El comercio, con todas las dificultades, creció un 2,2%; poquitito, pero hay una luz y un germen de esperanza", expresó.

Quiroz: No me pegué en la cabeza; tendremos 6,5% de cesantía al término de Gobierno

En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ratificó la meta del Ejecutivo de bajar la tasa de cesantía a un 6,5% al término de mandato.

"Cuando alguien dice 'oye, este señor sigue hablando de desempleo de 6,5%. ¿Se pegó en la cabeza?' (Yo respondo) no, no me pegué en la cabeza. (Tendremos) 3,3% de crecimiento el próximo año, 3,5% el 2028 y un 4% el 2029, con una elasticidad empleo-producto, que es la que usa el Banco Central", aseguró.

"(También lograremos) un crecimiento de la fuerza de trabajo normal y el desempleo el último año es de 6,5% (para la meta del Gobierno). Para allá vamos", añadió el titular de la billetera fiscal.

Respecto al decrecimiento chileno, Quiroz manifestó: "No somos indiferentes a lo que está pasando en el corto plazo. Sabemos que hoy día hay una situación puntual. Nos ha tocado, como se dice en buen chileno, bailar con la fea".

"Nunca había visto un Imacec en que el producto minero cayera 17%, que fue lo que pasó en agosto, ni nunca había visto un margen entre el precio del diésel y del petróleo tan grande como el que vemos hoy día. Y eso todo genera efectos que impactan al empleo", admitió.

El secretario de Estado también reconoció en Radio Infinita haber subestimado el impacto de la caída minera cuando aseguró, antes de la publicación del positivo Imacec de junio, que la economía chilena entraba en un "punto de inflexión".

"Estamos tomando medidas y señalando, además, como nota de semioptimismo, que todo lo que es no minero creció, y esperamos que eso se vaya manteniendo en el futuro", cerró el ministro de Hacienda.

Experto: Hay que ser "prudente" a la hora de hablar de un punto de inflexión nuevamente

El académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma Pablo Müller estima "prudente" hablar nuevamente de un punto de inflexión.

"Con Imacec negativo dos meses seguidos, caída minera que fue mayor a lo esperada y el alza al desempleo, lo más probable es que la estabilización llegue hacia finales de este año o principios del próximo, y la recuperación propiamente tal empecemos a verla durante el segundo trimestre de 2027", consideró.

"Ahora, es importante que esto también va a estar dado por una normalización minera, porque hay que recordar que todos estos problemas de minería estaban anunciados de antes, desde el año 2025 que sabíamos que iba a haber esta baja", recordó el experto.