Primer discurso de Kast: Recibimos el país en peores condiciones de lo que esperábamos

En su primer discurso como Presidente de la República desde uno de los balcones de La Moneda, José Antonio Kast afirmó que su Administración recibió "el país en peores condiciones" de lo que esperaban, y reafirmó que Chile "necesita un Gobierno de emergencia".

El Mandatario arribó al Palacio -su actual residencia- a bordo del Ford Galaxie luego de asistir a su primer acto oficial en el liceo Augusto D'Halmar en la comuna de Ñuñoa, donde inauguró el año escolar.

Desde el balcón del edificio presidencial, donde colgaba una bandera chilena con el escudo nacional al centro, Kast expresó: "Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado".

"Decir que recibimos el país en malas condiciones no es excusa. Lo decimos porque Chile merece conocer la verdad. Porque cuando se oculta el diagnóstico, los tratamientos fracasan. Y porque la ciudadanía tiene todo el derecho a saber qué se hizo y qué se dejó sin hacer", sostuvo el Presidente.

"Para enfrentar esas emergencias -en seguridad, en salud, en educación, en empleo y tantas otras- Chile necesita un gobierno de emergencia. Y eso es lo que vamos a tener. Un gobierno de emergencia no es un eslogan; es orden donde hay caos; es alivio donde hay dolor; es mano firme donde hay impunidad. Y es esperanza real, concreta y posible para quienes han sido ignorados por mucho tiempo", indicó.

"Chile tiene adversarios reales"

A renglón seguido, Kast afirmó que el país "tiene adversarios reales", quienes "se han tomado nuestros barrios, han corrompido a nuestros jóvenes y han sembrado el terror en las poblaciones", en referencia a la delincuencia.

"También son adversarios de Chile quienes han ingresado vulnerando nuestras fronteras para delinquir, explotar a otros o convertir nuestro suelo en tierra de nadie", añadió.

"A los adversarios de Chile les digo que no vamos a negociar. Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y los vamos a condenar", aseveró el exrepublicano, que manifestó "todo el respaldo de la ley, los recursos del Estado y la voluntad política que durante tanto tiempo les faltó" a las Fuerzas del Orden y Seguridad y a las Fuerzas Armadas.

"Este Gobierno no llegó a administrar lo existente. Llegó a corregir lo que está mal, a recuperar lo que se perdió y a construir lo que nunca se ha hecho. Ese será el sello de este Gobierno desde el primer día", aseguró Kast.

La "herida abierta" de Chile: La corrupción

El Mandatario también arremetió contra la corrupción como la "herida abierta" del país y aseguró que su Administración será "implacable con quienes roben el dinero de los chilenos, abusen del poder y usen el Estado para enriquecerse, sin importar el apellido, el partido o el sector político".

"Nuestro compromiso, al asumir el gobierno de Chile, es que el Presidente, los ministros, y cada uno de los funcionarios, nos ocupemos de servir a los chilenos. No se viene a robar, no se viene a estafar, no se viene a sacar la vuelta", añadió.

"Todas las autoridades y funcionarios estarán al servicio de la Patria, y el que no cumpla se va", aseveró Kast.

"Hay demasiado por hacer como para gastar energía en la trinchera"

El exrepublicano centró el final de su discurso haciendo "un llamado sincero a la unidad; no a una que borra las diferencias -porque la crítica es legítima y el debate necesario para fortalecer nuestra democracia-, sino a la unidad por las causas urgentes de Chile, aquellas que están por encima de nuestras diferencias".

"Es la unidad que invita a trabajar juntos por los niños, que merecen crecer en una sociedad más segura. La unidad que invita a trabajar juntos por el adulto mayor, que merece vivir con dignidad. La unidad que nos hará trabajar juntos por los trabajadores y estudiantes, que merecen que su esfuerzo sea reconocido", sostuvo.

"Por ellos, por ustedes, gobernaremos en unidad para todos los chilenos. Este no es el momento del rencor. Es el momento de hacer la tarea. Hay demasiado por hacer como para gastar energía en la trinchera. La invitación de este gobierno es a todos los chilenos: a los que votaron por nosotros y a los que no. Los que tienen dudas también caben. Los que critican también son Chile", afirmó el Presidente.

"Vamos a recuperar nuestro país. Vamos a recuperar nuestras calles. Vamos a recuperar nuestras instituciones. Vamos a recuperar la esperanza. Porque los chilenos no queremos seguir administrando la mediocridad. Queremos construir grandeza. Con la ayuda de todos, Chile se levanta. Se levanta con trabajo. Se levanta con orden. Se levanta con carácter. Se levanta con esperanza", expresó.

La agenda del Mandatario antes de su discurso

Luego de arribar a La Moneda, en la Plaza de la Constitución Kast recibió sus primeros honores militares rodeado de una multitud de adherentes, que acabó cantando el himno nacional a capela.

Luego, el exrepublicano protagonizó los primeros saludos protocolares y se sacó fotos oficiales con altos mandos militares y diversas figuras políticas, como el presidente de la Cámara Baja, el diputado UDI Jorge Alessandri, y el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000).

También hubo capturas con la contralora Dorothy Pérez y el fiscal nacional, Ángel Valencia.

Durante la espera a la aparición de Kast, el Orfeón de Carabineros tocó un variado repertorio musical, desde la cumbia hasta el rock & roll.

Asimismo, se registraron episodios de adherentes intentando subirse a la plataforma destinada a los medios de comunicación y el grito de consignas contra periodistas en específico.

Firma de decretos presidenciales

Kast también firmó sus primeros decretos presidenciales. Entre ellos, se encuentra la designación del comisionado para la Macrozona Norte, el vicealmirante retirado Alberto Soto.

Asimismo, asignó inmediatamente las responsabilidades al ministro de Vivienda, Iván Poduje, para quedar a cargo de las reconstrucciones de las regiones de Valparaíso y Biobío, tras los incendios forestales.

También instruyó al ministro de la Segpres, José García Ruminot (RN), a poner en marcha en los demás ministerios auditorías internas con el fin de fiscalizar el uso de recursos públicos durante la Administración Boric.