Reunión Bachelet-Kast: Moreira pide "no apurar" al Presidente en decisiones de política exterior

En medio de la incertidumbre por el posible apoyo del Gobierno a la candidatura de la expresidenta de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, desde el oficialismo llamaron a "no estar apurando" al Presidente José Antonio Kast respecto a esta decisión ni exigir alguna fecha límite.

Una de las voces en apoyo al Mandatario es la del senador Iván Moreira (UDI), quien subrayó la importancia de que el jefe de Estado tenga la libertad de decidir los tiempos y la estrategia en asuntos de política exterior sin presiones externas, implicando que cualquier apoyo a una figura nacional para un cargo internacional debe ser una decisión presidencial meditada.

"No debemos estar apurando al Presidente, cuando es él como conductor de la política exterior chilena. Ahí es donde se toma la decisión, y no podemos estar presionando con determinadas fechas para que esa atribución que tiene el Presidente la determine cuándo va a hacer", afirmó el legislador.

En contraste, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, expresó el deseo de la oposición de ver al Gobierno apoyar una eventual postulación de la expresidenta a un alto cargo internacional.

"Quisiéramos desde nuestro sector y representando una parte muy amplia de Chile, considerando que esta es una candidatura de Chile, de Brasil y México, que el gobierno pudiera apoyar la postulación de la expresidenta Bachelet a la Secretaría General de la ONU", puntualizó la senadora.

Este viernes Kast recibió a Bachelet en el Palacio de La Moneda para una reunión, la que terminó sin declaraciones por parte de los involucrados.