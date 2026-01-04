Sin Paulsen en Segpres: Kast compone gabinete con quienes "confía plenamente"

A 66 días de que el Presidente electo, José Antonio Kast, vista la banda presidencial, su futuro gabinete toma forma y fuentes cercanas aseguran que se compone de personas en las que "confía plenamente".

Desde su equipo, se afirma que el Comité Político está definido y lo integrarán el exministro UDI Claudio Alvarado como venidero titular de Interior; la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini; y el actual presidente de la Cámara Baja, José García Ruminot (RN), como próximo líder de la Segpres.

En este escenario, Ruminot dejaría atrás al exdiputado y correligionario Diego Paulsen, que asomaba como carta fuerte para liderar la cartera.

En tanto, desde Chile Vamos -menos Evópoli, que no será considerado por el Mandatario electo para integrar su Administración- ya asumieron que el Gabinete en su mayoría será un equipo de confianza, por lo que apostarán a tener presencia en cargos de menor peso como subsecretarías, delegaciones presidenciales y otros.

Respecto al seguro nombramiento de Alvarado, Sadini y Ruminot, la diputada republicana electa Javiera Rodríguez considera que "son nombres que el (futuro) Presidente ha sondeado con su equipo más íntimo; son personas en las que confía plenamente. En eso, nosotros nos alineamos con su criterio".

"En cuanto al estilo que debería tener este Gabinete, obviamente (deberían ser) personas muy capacitadas que tengan tanto manejo político como manejo técnico para enfrentar los desafíos de este Chile de emergencia", sostuvo.

En esta primera semana del año, Kast tendrá una ajetreada agenda de actividades: el lunes el Tricel ratificará su resultado electoral y lo proclamará oficialmente como el próximo mandatario, mientras que el día siguiente tendrá una cita con la CPC y luego se embarcará hacia Perú.

PS enfatiza que movilización opositora no implica negarse a dialogar

En la otra vereda, el sector de la centroizquierda profundiza en el rol que adoptará como oposición a partir del 11 de marzo; aspecto que levantado polémica por los llamamientos del PC al "trabajo sistemático de masas".

Consultada por estas declaraciones en El Mercurio, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, afirmó que el su partido también se movilizará, sin que eso signifique que no están dispuestos a escuchar, conversar y arribar a acuerdos como opositores.

El diputado socialista Raúl Leiva profundizó: "Vamos a fiscalizar de manera clara y concreta cada una de las políticas públicas que se implementen, con especial énfasis en controlar que no existan retrocesos en materia de derechos sociales y que exista un avance".

"Ahora, nuestras bases y el mundo socialista claramente tiene todo el derecho a manifestarse, a poder generar movilizaciones sociales y a generar oposición. Lo importante es que se haga con seriedad, con responsabilidad y dentro del marco institucional, sin el uso de violencia", sostuvo.

"Hay algunos que han asociado la manifestación o la movilización al uso de violencia, y no son coincidentes ni tampoco son complementarios", manifestó Leiva.