La presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, negó en Cooperativa que su correligionaria designada como ministra de la Mujer y Equidad de Género para el futuro Gobierno de José Antonio Kast, Judith Marín, tenga en carpeta "retroceder en derechos", como el aborto en "las tres causales establecidas por ley".

La dirigente defendió la "capacidad de liderazgo y vocación de servicio" de la futura secretaria de Estado, y rechazó las críticas a su conservadurismo religioso. Señaló que, más allá de los debates "valóricos", su gestión se enfocará en "abordar problemas como la empleabilidad femenina, de los que no se hizo cargo el Gobierno autoproclamado como feminista" de Gabriel Boric, en el que primó "un sesgo ideológico" para la cartera.

Consultada sobre el proyecto de aborto sin causales que impulsa la Administración saliente, Concha aseguró que "no ha avanzado porque no tiene apoyo ciudadano ni del Congreso" para hacerlo, puesto que "no es una prioridad" del país.

LEER ARTICULO COMPLETO