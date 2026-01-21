La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, descartó en El Primer Café que el Presidente electo, José Antonio Kast, haya intentando diseñar un gabinete ministerial con igual número de hombres y de mujeres.

Pese a que dicho afán -propio de gobiernos progresistas- había sido desestimado de antemano, el resultado final, conocido el martes por la noche, se acercó bastante, pues el equipo del futuro Gobierno quedó conformado por 13 ministros varones y 11 mujeres.

"Esto no es para mostrar una señal de que tiene que haber paridad; esto fue bien espontáneo y no buscando aquello, porque si tú buscas aquello, dejas de tener a los mejores trabajando en un gabinete", argumentó Hurtado.

La dirigenta republicana resaltó en Cooperativa que las principales virtudes del grupo de 24 seleccionados es su carácter "transversal, con mucha experiencia", de un rango etario amplio y "personas que vienen desde regiones, que tienen realidades y puntos de vista muy distintos al centralismo que se vive en Santiago".

