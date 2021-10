Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera salió a responder a la publicación de los denominados "Pandora Papers", trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que, en lo que a él respecta, siembra dudas respecto a la venta del proyecto minero portuario Dominga, en el año 2010, desde su familia a la de Carlos Délano, empresario, amigo íntimo suyo y fundador del grupo Penta. "La decisión de vender minera Dominga no me fue consultada ni informada", señaló el Mandatario, que enfatizó que tanto la venta en sí como la "estructura de pagos y la cláusula" que condicionaba la tercera cuota a que no hubiera cambios a favor de la protección ambiental en la zona "fueron conocidas por la prensa en 2017 e investigadas por la Justicia", terminando sobreseídos y descartándose la existencia de delitos tanto en primera instancia como en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. "Siendo Presidente jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común por sobre cualquier otro interés... El hecho de ser Presidente me ha significado perjuicios, y no beneficios en lo personal", remarcó el Jefe de Estado, que es uno de los hombres más ricos de Chile.

