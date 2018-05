Piñera reconoció el aporte de Bachelet a la historia de Chile

En una actividad realizada este lunes en La Moneda, en la que se presentaron, nuevamente, propuestas relacionadas con la Agenda de Género que impulsa el Gobierno, el Presidente Sebastián Piñera hizo un reconocimiento de la labor cumplida por Michelle Bachelet en la historia de Chile.

"Ésta no es una lucha de hombres contra mujeres ni de mujeres contra hombres, es una lucha de todos por construir una sociedad más justa, más próspera, más libre y más solidaria, en que los deberes, los derechos y la dignidad alcancen a todos y cada uno de nuestros ciudadanos", aseguró Piñera.

A continuación agregó: "Es bueno hoy día recordar y valorar, aún a costa de cometer algunas omisiones, el aporte de muchas mujeres a lo largo de nuestra historia, como Inés de Suárez, Janequeo, Paula Jaraquemada, Javiera Carrera, la sargento Candelaria Pérez, Eloísa Díaz, Gabriela Mistral, Adriana Olguín, Margot Duhalde, Anita Lizana, Elena Caffarena, Amanda Labarca, María de la Cruz, Inés Enríquez, Marlene Ahrens, Violeta Parra, María Teresa Ruíz, Isabel Allende, Michelle Bachelet y Daniela Vega... Yo sé que todas ellas contribuyeron a construir un Chile mejor".

Reforma constitucional

En la actividad, el Presidente Piñera, junto a la primera dama, Cecilia Morel; y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá; firmaron el proyecto de reforma constitucional de equidad de género para establecer como deber del Estado el promover y garantizar la igualdad de derechos, deberes y dignidad entre hombres y mujeres.

La ministra Plá afirmó que se buscará colocar al proyecto algún tipo de urgencia, pero eso aún se está evaluando.

"Justamente vamos tener ahora una reunión con el ministro Gonzalo Blumel para evaluar ese y otros proyectos que fueron anunciados por el Presidente Sebastián Piñera y probablemente este proyecto entre por el Senado", dijo la secretaria de Estado.

"Para nosotros es prioritario, porque justamente es un proyecto que justamente lo que hace es conceder, establecer y reconocer la voluntad política de nuestro Gobierno y también le pone una misión muy importante al Estado a partir de la cual es muy interesante que el resto de los proyectos de ley que anunció el Presidente sean evaluados", añadió la ministra.

En la cita, el diputado DC, Matías Walker –único representante con cargo en la oposición que participó de la actividad- valoró la mención a la ex Presidenta Bachelet.

"Me parece muy importante demostrar la voluntad transversal de que todos vamos a apoyar esta reforma constitucional. Es un compromiso de Estado y me parece muy bien que se rescaten proyectos presentados por el gobierno anterior, que les coloque urgencia y nos pareció muy bien el reconocimiento de la figura de la ex Presidenta Bachelet", comentó Walker.