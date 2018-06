Presidente Piñera se reunió con Ricardo Lagos este viernes en La Moneda

El Presidente Sebastián Piñera recibió este viernes en el Palacio de La Moneda al ex Mandatario Ricardo Lagos Escobar.

La cita tuvo lugar pasadas las 13:30 horas, encuentro que se realizó en medio de los cuestionamientos de la oposición a los primeros 100 días del segundo mandato de Piñera.

Además de la agenda de futuro, uno de los temas tratados fue la espera del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en el juicio con Bolivia por la demanda marítima.

Mañana el Presidente Sebastián Piñera recibe al ex Presidente Ricardo Lagos en La Moneda @Cooperativa — Patricio Andrade (@expatodelagente) 21 de junio de 2018

"Lo que se planteó en la causa del Silala, que no iba a haber contrademanda, habla de la fuerza de la exposición negociadora de Chile, y efectivamente también intercambiamos algunas ideas respecto del fallo próximo", declaró Lagos a la prensa una vez terminada la cita.

"Yo pienso que (el fallo) será después del receso de la Corte. Todos sabemos que la Corte entra en receso el 14 o 15 de julio y no vuelve hasta septiembre. ¿Va a haber fallo antes del 14? Me parece difícil", aseguró el ex mandatario, que rehuyó referirse sobre temas de la contingencia.

Segpres recibió a las bancadas de Chile Vamos

Mientras que durante la tarde de este jueves, también en La Moneda, el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, recibió a las bancadas de Chile Vamos -RN, la UDI y Evópoli- para entregarles los lineamientos de lo que serán los lineamientos del proyecto de ley de integridad pública.

La iniciativa, que será ingresada al Congreso en 15 días, regulará el nepotismo, la contratación de familiares en el Estado y la situación que ocurre con algunas autoridades en la transferencia del sector público al mundo privado.

A la salida del encuentro, los parlamentarios oficialistas expresaron satisfacción con lo presentado de la propuesta.