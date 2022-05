El Gobierno nombró a Luis Alberto Penchuleo como nuevo director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

Este nombramiento se da luego de que la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, pidiera la renuncia del ex representante de Conadi Ignacio Malig, que se desempeñó por casi tres años en el cargo.

🔴AHORA! En #Temuco #Araucanía la Ministra de @MinDesarrollo @jeanvegamorales presenta al nuevo Director Nacional de CONADI Luis @Penchuleo, periodista, con estudios en derecho y sociolingüística, proveniente de la comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muco #ChileApoya pic.twitter.com/IhoshsAeif — CONADI (@CONADI_Gob) May 9, 2022

Sobre la restitución de tierras, la ministra Jara sostuvo que "puedo decir que en este momento, con la regulación vigente, está muy claro cuáles son las comunidades que tienen derecho a restitución (de tierras) y cuales no. Puedo decir que este catastro, que ha sido tan ensalzado, lo único que agrega es que revisa las fuentes documentales, es decir, no agrega nueva información; no toma en cuenta el total sino que solamente tres regiones".

Asimismo, Luis Penchuleo sostuvo que "en la medida que se baje el clima inseguridad, por supuesto que se va a poder acercar mucho más al diálogo y la tarea desde Conadi es eso. Lo que quiero hacer como director es: acercar la Conadi a las comunidades, tener estos cables a tierra en los distintos territorios y tener un diálogo temprano con las comunidades".

El nuevo director viene de una comunidad mapuche y fue dirigente estudiantil de los hogares indígena de la Región de La Araucanía.