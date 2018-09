Las medidas que contempla el Plan Impulso Araucanía del Gobierno

Este lunes 24 de septiembre se espera que el Presidente Sebastián Piñera viaje a Temuco para lanzar el esperado Plan Impulso Araucanía, con el cual pretende hacer frente a la violencia en la zona y buscar el desarrollo y la paz en la región.

Se trata de una iniciativa que el Gobierno ha trabajado durante varios meses, por medio del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien sostuvo múltiples reuniones y jornadas de trabajo en la zona.

Las medidas abarcan tanto aspectos económicos como culturales, además de sanitarios y educacionales.

Según adelantó Revista Capital, uno de los pilares del plan es el paquete reactivador con la construcción de varias carreteras en la región y hospitales, además de nuevos puntos de agua potable rural. En la misma línea está la depreciación instantánea propuesta para La Araucanía en la Reforma Tributaria del Gobierno.

La publicación además adelanta que el Mandatario anunciará un proyecto de ley para el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, que no existe, el cual estará basado en la consulta realizada por la ex Presidenta Michelle Bachelet, así como la instauración de un Ministerio Indígena para que reemplace a la Conadi, junto con la creación de nueve consejos indígenas en el país.

En el ámbito político, el medio señala que también se incluirá una "cuota indígena" -como ocurre con las mujeres- para que todos los partidos tengan la obligación de postular candidatos de pueblos originarios en las diversas elecciones: alrededor de un 5 por ciento.

Además, otra propuesta en el área es que el Servel devuelva un monto mayor cuando se trate de candidatos mapuche.

También se levantará un registro de loncos, para rescatar y conservar la autoridad de estas figuras tradicionales de la cultura, así como también se formará una comisión de historiadores para revisar los textos escolares y evitar que los niños mapuche se sientan discriminados por la interpretación de los hechos que involucran al pueblo mapuche.

Asimismo, se incluye la modificación de la ley para que los mapuche puedan arrendar sus tierras y la creación de un registro de machis, para que operen en el sistema de salud.

Intendente Mayol: Proyecto estaba en el programa

Durante la mañana de este viernes se reunieron las autoridades de la Región de La Araucanía para preparar la visita del lunes del Presidente Piñera para presentar el plan, además de la visita que efectuará esta misma jornada el titular de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.

El intendente de La Araucanía, Luis Mayol, comentó algunos detalles de la iniciativa y respondió a las críticas de diversas organizaciones mapuche como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y otras que se oponen al proyecto.

"Con la CAM yo a lo menos no he conversado nunca, el plan Impulso además es un proyecto que estaba en el programa de Gobierno, con objetivos claros y fechas claras y que era materia de anunciarlo e informarlo, pero no consensuarlo con todas las organizaciones sociales y gremiales", dijo el jefe regional.

"El Presidente (Piñera) lo analizó con su gente, al Presidente le gusta participar intensamente en todos estos proyectos de gran envergadura y además es uno de los cinco ejes de su Gobierno", enfatizó Mayol, quien añadió que "paralelamente se está trabajando en el Presupuesto de la Nación en que participan todos los ministerios que participaron del plan que tienen que acomodar y adecuar sus recursos".

El plan considera 1.600 millones de pesos para invertirlos en la zona, lo que fue valorado por el presidente de la Sociedad de Fomento Agricola (Sofo) Marcelo Zirotti, quien enfatizó que es importante respaldar la agricultura local para poder competir a nivel internacional, solicitando subisidios del Gobierno para ser incluidos.

"Chile, siendo que es el país más extremo en el globo terráqueo, no tenemos subsidios de ninguna especie y competimos contra tesorerías internacionales. Yo creo que el Gobierno eso lo tiene que tener claro para poder fortalecer a la región", dijo.

En cuanto a los temas políticos se refirió el senador de RN José García, quien manifestó la importancia de que los pueblos indígenas estén representados en el Congreso.

"Yo lo veo con buenos ojos, hay tres alternativas, lo importante es la participación de nuestros pueblos originarios en el proceso político y también en el proceso legislativo", dijo el parlamentario por la zona.

Las tres opciones que menciona el senador son "la creación del consejo de pueblo y de pueblos que es un proyecto de ley que está ya en el Congreso, otra alternativa es que haya cupos especiales en las candidaturas al Parlamento y una tercera posibilidad es que tengamos cupos directos en el Parlamento, ya no solo de candidaturas sino que por ejemplo que se elijan en todo el país 10 diputados que pertenecen a los pueblos originarios".