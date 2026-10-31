A prisión imputado por femicidio no íntimo de joven colombiana en Antofagasta

El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó este sábado la medida cautelar de prisión preventiva para un hombre de 31 años, de nacionalidad chilena, investigado como el presunto autor del delito de femicidio no íntimo contra una joven colombiana de 23 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 5 de octubre en las inmediaciones de la Ruta 5 Norte.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía Regional de Antofagasta y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), la víctima fue trasladada en un furgón hasta el kilómetro 1.368 de la mencionada ruta, en el sector Portezuelo.

En dicho lugar, el agresor le habría dado muerte para luego ocultar su cadáver, el cual fue descubierto con posterioridad por terceros que transitaban por la zona.

A prisión sujeto acusado por femicidio no íntimo de joven colombiana en Antofagasta. (FOTO: ATON)

Tipificación de femicidio no íntimo e investigación pericial

El Ministerio Público formalizó la causa bajo la figura penal de femicidio no íntimo, estatuto legal que sanciona al hombre que asesina a una mujer por motivos de género sin la necesidad de que haya mediado una relación de convivencia, conyugal o sentimental previa.

El esclarecimiento del crimen fue producto de un trabajo técnico y científico conjunto desarrollado por las secciones OS-9 y Labocar de Carabineros, en coordinación con el Servicio Médico Legal (SML) y el grupo ECOH de la Fiscalía.

Estas pesquisas permitieron posicionar el vehículo utilizado en el crimen, reconstruir la dinámica de los traslados y materializar la detención del imputado durante la jornada del martes pasado.

"A partir de este trabajo, que consideró el análisis de evidencias, diligencias investigativas especializadas y labores de inteligencia policial, Carabineros del OS-9 logró establecer la presunta participación de un hombre de 31 años, concretando su detención durante esta semana", informó el jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre Soto.

Las pericias conjuntas de Carabineros del OS9, Labocar y el equipo ECOH permitieron identificar el furgón utilizado y ubicar al sospechoso. (FOTO: ATON)

Medidas cautelares y plazo judicial

En la audiencia de formalización, la Fiscalía solicitó la privación de libertad del individuo argumentando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, solicitud que fue acogida en su totalidad por el tribunal de garantía, fijándose un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró el trabajo pericial, asegurando que "fue capaz de superar las tremendas dificultades que supone este caso, recurriendo, como ya es costumbre, a la ciencia, al método, a la inteligencia investigativa y, no menos importante, a la discreción, para arribar en sólo tres semanas a resultados concretos".

"Como Fiscalía Regional enviamos nuestras condolencias a la familia y amigos de la víctima y, junto con ello, reiteramos nuestro compromiso de trabajar incansablemente, empleando todos los recursos disponibles, para esclarecer hechos tan graves como este, de manera llevar tranquilidad a nuestra comunidad", cerró el persecutor.