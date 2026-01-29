Accidente laboral causa suspensión parcial de faenas en la División Radomiro Tomic

Una grave caída desde altura de un trabajador contratista en la División Radomiro Tomic de Codelco llevó a la Seremi de Salud de Antofagasta a decretar la suspensión total de las faenas en el área de Chancado.

En paralelo a la respectiva investigación a la estatal, la autoridad sanitaria abrió un sumario contra la empresa Schwager Service, a la que pertenece el operario accidentado, después de detectar deficiencias críticas durante una inspección en terreno.

La seremi (s) Leonor Castillo reafirmó que la labor minera no se reanudará hasta que se corrijan las brechas de seguridad existentes. Las compañías implicadas arriesgan multas que pueden llegar a las 1.000 UTM, monto equivalente a cerca de 69 millones 542 mil pesos.