Alcaldes de Antofagasta en pie de guerra por "tijeretazo" a recursos de patentes mineras

Un frente común, que incluye a los nueve alcaldes de la Región de Antofagasta, parlamentarios y al Gobernador Regional, se trasladará esta semana a Santiago para frenar lo que califican como un "atentado" a la autonomía financiera de las comunas mineras.

El conflicto estalló tras conocerse que la Tesorería General de la República inició un proceso para recuperar recursos que, por error administrativo, habrían sido entregados en exceso a los municipios durante 2023 y 2024 por concepto de patentes mineras, mediante "descuentos progresivos" afectarían directamente los presupuestos de 2026 y 2027.

"Estamos muy impactados por esta fórmula. Se están generando descuentos por recursos que, según Tesorería, se entregaron de más, pero que ya fueron invertidos en la comunidad", señaló el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta (AMRA), Justo Zuleta.

A esto se suma la vigencia de la Ley 21.420, que financia la PGU, la cual puso un "techo" de 80 millones de dólares anuales a la distribución de patentes, excedente que no llegaría a las comunas, sino que se va al Tesoro Público.

"Es inaudito que las regiones que más producen en minería reciban menos recursos por culpa de este centralismo", fustigó:el gobernador Ricardo Díaz.

Por su parte, el senador Esteban Velásquez (FRVS) recordó "A la región le ha costado años contar con recursos propios; hoy no corresponden rebajas de este tipo".

En tanto, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, enfatizó que buscarán en la capital una "distribución más justa" para quienes conviven con las externalidades de la industria.