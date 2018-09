Antofagasta: Alcaldesa Karen Rojo desmintió incautación de computadores

La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, a través de su cuenta de twitter ironizó el procedimiento que realizó esta semana la Brigada del Ciber Crimen de la Policía de Investigaciones (PDI), frente a una supuesta incautación de computadores y discos duros por la investigación que lleva adelante la fiscalía local por presunto fraude al Fisco, en el denominado caso “Main”.

En la publicación, la edil confirmó el uso de su computador en la oficina de alcaldía, y explicó a Cooperativa que existe una confusión y el uso de información mal intencionada de algunos medios comunicacionales de la ciudad, quienes han señalado una situación que no es cierta.

“La PDI fue al municipio a pedirnos las claves de nuestros correos electrónicos, pero en ningún momento nos requisaron los computadores y discos duros, sólo fue parte del procedimiento de investigación. Este caso surgió por una persecución política que he venido sufriendo desde el 2012 por parte de actores que no me han podido derrocar y no lo van a conseguir, porque si sigo como alcaldesa es gracias a la votación popular”, sostuvo.

Las diligencias hechas por la PDI, buscan acceder, revisar y analizar los correos electrónicos intercambiados entre los imputados, desde agosto de 2015 a agosto de 2016. Procedimiento que también podría determinar la inocencia de los involucrados.

Finalmente, la investigación se encuentra en proceso con un plazo vigente hasta el 15 de octubre de este año, oportunidad en que se puede solicitar su prórroga, resolviendo el tribunal en audiencia.