Antofagasta debate la "favelización" de sus campamentos

Antofagasta, la región que concentra el mayor número de campamentos en Chile, enfrenta un intenso debate sobre la situación de sus asentamientos y una posible instalación de favelas en la zona.

La alarma fue encendida por el fiscal regional, Juan Castro Bekios, quien calificó la realidad local como una "etapa incipiente pero profundamente crítica" de favelización, con el avance del crimen organizado transnacional modificando la estructura social de estos lugares.

En detalle, el persecutor sostuvo que estos grupos delictivos han generado estructuras de control territorial en los campamentos, con organizaciones como "Los Chotas" y células del "Tren de Aragua" que ya recibieron condenas por delitos que evidencian un dominio armado y social sobre estos territorios.

Desde el Ministerio Público alertan sobre crimen organizado transnacional, mientras en el Gobierno cuestionan el término, enfocándose en la exclusión social y el abandono estatal. (FOTO ATON)

Sin embargo, esta caracterización fue cuestionada por la delegada presidencial Regional, Katherine López, quien afirmó que, "cuando hablamos de favelización, hablamos que el Estado no es capaz de llegar (a los campamentos)", lo cual, a su juicio, no ocurre en Antofagasta.

"Tenemos catastros de personas que viven ahí, sabemos que hay niños, niñas y adolescentes que están siendo educados en establecimientos que son del Estado. Hay personas que se están atendiendo en el sistema de salud que son del Estado", puntualizó la autoridad regional.

Frente a esto, insistió que, "cuando el Estado se va y los deja totalmente de lado, ahí podemos empezar a hablar de favelización".

La delegada también señaló la necesidad de abordar el aumento de campamentos, indicando que de 63 se ha pasado a 119 en la región, y afirmó que se están tomando medidas a corto, mediano y largo plazo.