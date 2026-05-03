Ministra Steinert: Déjennos trabajar, los resultados no pueden ser inmediatos

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, abordó las críticas a su gestión que apuntan a un retraso en materia de seguridad -una de las promesas de campaña más ambiciosa del Presidente José Antonio Kast-, apuntando a la ansiedad de la comunidad y comprometió resultados positivos para fin de año.

En conversación con La Tercera, la secretaria de Estado reconoció que se ha sentido "cuestionada" durante estos dos meses al mando de la cartera por sus decisiones en materia de seguridad, sin embargo, apuntó a que las críticas "obedecen a una ansiedad de la comunidad, de la ciudadanía, de distintos actores. Y es entendible. Lo único que les digo es déjennos trabajar, lo estamos haciendo, pero los resultados no pueden ser inmediatos".

Steinert aseveró que "tenemos un plan (...) Hay que retomar el control del territorio, de la calle, del barrio, y que nunca más estas organizaciones criminales estén en esa disputa y que se marque la presencia del Estado. Pero los resultados no van a ser inmediatos".

En comparación con el Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), la exfiscal precisó que los operativos policiales no se hacían "en la forma en los estamos diseñando, que es Carabineros trabajando junto a otros actores del Estado", además de buscar la "eficiencia y eficacia de las policías" con incentivos para postulación a Carabineros.

Además, "hay una presencia de la ministra de Seguridad mucho más en terreno. Y eso marca una diferencia importante (...) Es distinto cuando uno está más en terreno que en el escritorio. Uno puede recoger desde primera fuente dónde está la problemática y generar y recuperar los terrenos en forma más inmediata".

Expectativas que dejó la campaña en materia de seguridad

La ministra de Seguridad al ser consultada por las altas expectativas que dejó el Presidente Kast en materia de seguridad, con cambios rápidos y mano dura, insistió en que "la realidad nos demuestra que eso es muy difícil, pero estamos haciendo todo para que sea lo antes posible. Entiendo la ansiedad, la comparto, pero con los pies en la tierra y con sentido común debemos señalar que tenemos estrategia y está siendo implementada".

"Cuando fui fiscal regional de Arica tuvimos una baja, por ejemplo, en la tasa de homicidios después de dos años. En Tarapacá, dos años. Un plazo razonable (para ver resultados positivos en seguridad), diría que por lo menos de aquí a fin de año", afirmó ante las expectativas.

Asimismo, aceptó que "hay un tema que es falta de experiencia y es un error que debo asumir, que es la falta de poder comunicar lo que se está haciendo".

"Como fiscal llevaba a cabo mi investigación, llevaba a juicio oral y no comunicaba por la sentencia. Acá me ha faltado saber comunicar y transmitir a los medios, a las autoridades, al Congreso, lo que se está haciendo. Por ejemplo, poder transmitir este convenio que se celebró con Estados Unidos, los operativos que se están realizando y los resultados, las modificaciones legales. Bueno, todo lo que hacemos día a día", afirmó.

Igualmente, se refirió a los viajes de expulsión para inmigrantes en situación irregular en el país y explicó que "como Ministerio de Seguridad nos corresponde todo lo que es anterior a que se concrete la expulsión: a través de investigaciones detectamos quiénes han ingresado de manera irregular, también esto se ve en los operativos que hemos realizado. Luego, administrativamente se ve si esa persona ingresó o no de manera irregular y se le notifica la expulsión".

"Esa persona tiene un plazo para apelar ante la corte respectiva. Si lo realiza o no lo realiza, bueno, va a depender de la decisión de la corte y finalmente se coordina la expulsión a través del Ministerio del Interior. Sé que ellos han hecho tremendos esfuerzos para concretarlas, Cancillería está viendo el tema con Venezuela. Pero la verdad es que la materialización de eso no es de nuestro ministerio", sostuvo.