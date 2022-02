Antofagasta: Denuncian que directora municipal pidió informes "falsos" para eludir a Contraloría

Concejales y autoridades denunciaron a la directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Antofagasta, Cary Pena, por presuntamente pedir a funcionarios bajo su mando que falseen sus informes para eludir la fiscalización de la Contraloría Regional.

Esto luego de que en redes sociales se difundiera un audio en que la jefa de la Dideco le habla a un grupo de trabajadores, a quienes les recuerda que "cada uno fue contratado con un objetivo" y que, "si no están realizando ese trabajo, necesito saber por qué no lo están realizando".

Acto seguido, les anticipa que si entregarán "un reporte en que en realidad no hicieron nada de lo que dice su perfil, obviamente no voy a pasar ese informe a pago y voy a pedir uno en el que sí digan (que hicieron el trabajo) (...) que hagamos el informe 'falso' para que la Contraloría no lo rebote".

Ya son tres acusaciones ante la Contraloría Regional contra la administración del alcalde Jonathan Velásquez por las presuntas ilegalidades de la directora de Desarrollo Comunitario.

El jefe comunal, sin embargo, salió en defensa de Pena. "Si diputados o senadores andan preocupados de un audio falso, más encima editado, preocúpense de otras cosas. Si no hicieron nada cuando eran intendentes o los apitutaron en distintos puestos, y después les pagan campañas para que ganen, pucha, por último trabajen", emplazó desafiante Velásquez.

Por su parte, concejales solicitan una investigación que determine si hubo irregularidades en los informes de los funcionarios de la Dideco antofagastina, y se establezca si existe responsabilidad de Pena.