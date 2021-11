Renovación Nacional (RN) expulsó a un ex supervisor del sistema de drones implementado en la Subsecretaría de Prevención del Delito en la Región Antofagasta luego de que el sábado fuera detenido por participar de una banda que traficaba droga en el norte del país.

El diputado de dicho partido José Miguel Castro calificó de gravísimo los cargos que se le imputan a este ex funcionario: "No es justo que una persona que se le dio confianza, que se le dio algún grado de participación en lo que es la prevención del delito, específicamente controlando drones, esté implicado en tan graves hechos como ser parte de una red de drogas".

"Me parece que una manzana podrida no puede alterar el trabajo que se ha hecho en términos de prevención del delito. Me he comunicado con la subsecretaria de Prevención del Delito y también con el presidente de Renovación Nacional, vamos a tomar todas las medidas necesarias judiciales para poder aclarar, para poder condenar este hecho que me parece gravísimo", puntualizó el parlamentario.

Este hecho se dio a conocer el pasado 26 de octubre, cuando la Fiscalía de Foco Investigativo y de Análisis Criminal de Antofagasta, junto a Carabineros, detuvo a una banda de cuatro personas que transportaban drogas entre Tarapacá y esa región, y uno de los involucrados se desempeñaba como supervisor del sistema de drones implementados por la Subsecretaría de Prevención del Delito.