Antofagasta: Se hace efectiva huelga tras fracaso de mediación en Minera Centinela
La paralización involucra a más de 700 trabajadores tras el rechazo de la última propuesta salarial.
Desde la compañía ratificaron disposición al diálogo y los dirigentes sindicales apuntan a la falta de acuerdos.
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Un total de 709 trabajadores de Minera Centinela iniciaron una huelga este miércoles, tras no alcanzar un acuerdo en el proceso de mediación obligatoria ante la Dirección del Trabajo.
La paralización involucra al 22% de la dotación propia de la compañía y es liderada por el Sindicato de Trabajadores Minera Esperanza y el Sindicato de Trabajadores Distrito Centinela.
Desde las organizaciones sindicales explicaron que la medida se adopta debido a que "la empresa no estuvo dispuesta en el marco de la mediación a hacerse cargo con una alternativa satisfactoria" para resolver las diferencias en beneficios.
Los dirigentes calificaron la movilización como una "lucha por la igualdad" de carácter justo y legítimo, llamando a las bases a mantener una postura "ordenada y pacífica".
La última oferta rechazada por los sindicatos consideraba un bono de término de negociación de 22,5 millones de pesos líquidos y un préstamo blando de 3,5 millones de pesos líquidos.
La propuesta de la empresa también incluía un reajuste real del sueldo base de 2%, además de mejoras en incentivos variables, becas, aguinaldos y vacaciones.
Finalmente, la minera indicó que, a pesar de las afectaciones operacionales, "la producción proyectada se mantiene sin alteración" y ratificó su disposición a "continuar las conversaciones".