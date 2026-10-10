Antofagasta suma 20 focos del mosquito Aedes aegypti tras nuevo hallazgo
Un vecino encontró el ejemplar en el patio de su vivienda, cerca del Polideportivo Centenario, y lo entregó a personal de Salud.
La autoridad sanitaria desplegó inspecciones domiciliarias y acciones de desinsectación en un radio de 100 metros alrededor del hallazgo.
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La Seremi de Salud de Antofagasta confirmó un nuevo hallazgo del mosquito Aedes aegypti, que elevó a 20 el total de focos detectados en la capital regional.
El ejemplar fue encontrado por un vecino en el patio de su vivienda, en las inmediaciones del Polideportivo Centenario, sector donde se concentra la mayoría de los hallazgos de esta especie, caracterizada por su color negro con manchas blancas.
El seremi de Salud, Rodrigo Medina, destacó la colaboración del residente, quien guardó el insecto en un frasco y lo entregó al personal que realizaba labores de fumigación en el área.
Tras la detección, equipos de la autoridad sanitaria desplegaron inspecciones domiciliarias y acciones de desinsectación en un radio de 100 metros alrededor del lugar del hallazgo.
Medina reiteró el llamado a revisar los hogares, eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua y mantener tapados aquellos destinados a almacenarla, como tambores y baldes.
Asimismo, recordó la importancia de mantener limpias las peceras y los recipientes de agua de las mascotas.
El Ministerio de Salud recomienda eliminar los posibles criaderos en los hogares para reducir la reproducción del mosquito.