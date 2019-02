Decenas de apoderados acamparon durante este fin de semana en las puertas de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de Antofagasta, a la espera de la apertura de un nuevo proceso de matrículas de la entidad que administra 50 establecimientos públicos de la comuna.

El nuevo proceso de inscripciones -que comienza este lunes- está dirigida a los cerca de 1600 alumnos que no pudieron obtener una matrícula a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE) y además para familias inmigrantes que hayan llegado en los últimos meses a la ciudad.

“Ha sido bastante complejo, hay una serie de variables que considera el sistema, pero no considera las notas…el mérito, eso ha llevado que muchas familias no estén conformes y sin matrícula aún porque no lograron tener un cupo en los establecimientos a los cuales postularon”, indicó el secretario ejecutivo suplente de la CMDS, Rodolfo Gómez

El plan de contingencia que adoptó la entidad incluirá la atención de 10 módulos que funcionarán a partir del lunes 25 y para evitar largas esperas se realizará la entrega de números que distribuyan la atención del público en los próximos días.