Balance policial en Antofagasta: Reportan baja de delitos y más de 1.100 kilos de droga incautada

Este martes lautoridades de la Región de Antofagasta dieron a conocer los resultados en materia de seguridad pública, tras las últimas sesiones de Comitë Policial y STOP de Carabineros.



Según los datos del Comité Policial, el despliegue operativo permitió durante la ultima semana en la Región de Antofagasta la incautación de 1.158,352 kilos de droga y la detención de 206 personas por diversos delitos en la última semana.

En cuanto al parque automotriz, se informó la recuperación de 207 vehículos con encargo vigente, en lo que va del año, lo que ha impactado en una disminución del 19% en el robo de vehículos a nivel regional. Asimismo, en el ámbito migratorio, se cursaron 30 denuncias por infracción a la ley, resultando en 8 notificaciones de expulsión.

En paralelo, la sesión del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros informó los resultados del último mes, entre los que destacó la caída de los robos con violencia en un 90 porcienro en el centro de Antofagasta, lo que atribuyen a servicios preventivos focalizados. Por su parte, la comuna de Taltal registró una reducción delictual del 50% tras el fortalecimiento de patrullajes mixtos.

Respecto a la instancia, el Seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy señaló "Tomar conocimiento del trabajo ejecutado para focalizar y priorizar los recursos para el mes siguiente y adoptar medidas tendientes a un mejor control del delito".

Por su parte, el General Cristian Montre, Jefe de Zona de Carabineros, explicó que "estas reuniones nos permiten efectuar análisis por comuna de lo que está ocurriendo en materia de criminalidad y aquellos factores de riesgo que contribuyen a la generación del delito, para encontrar soluciones íntegras".