Balance regional de 2025 en Antofagasta: más de 33 toneladas de droga decomisadas

Un positivo balance regional entregaron las autoridades en el marco del primer Comité Policial del 2026 en Antofagasta, en el que fueron analizados los resultados de la gestión operativa del año recién finalizado, la que destacó por el incremento en las fiscalizaciones territoriales y la recuperación de más de mil vehículos robados.

El seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, señaló que "hemos bajado el índice de homicidios de 45 casos el año 2024 a 38 casos verificados durante el 2025. Esto es resultado de fiscalizaciones focalizadas y priorizadas".

En materia de combate al narcotráfico, las cifras sitúan a la Región de Antofagasta como el punto del país con el mayor poder de decomiso, pues se reportó la incautación de más de 33 toneladas de drogas: 29.293 kilos por parte de Carabineros y cerca de cuatro toneladas incautadas por la Policía de Investigaciones.

Al respecto, el coronel Rodrigo Alegría explicó que "Carabineros de Chile durante el año 2025 realizó más de 370.000 controles de identidad, vehicular y a entidades particulares. Eso derivó en más de 5.000 detenidos y una recuperación de sobre mil vehículos, 80% más que el año pasado".

Por su parte, el jefe de la Prefectura Provincial de la PDI, subprefecto Hugo Cuevas, informó que las denuncias por infracciones migratorias aumentaron a 3.861 casos, valorando además la tendencia a la baja en los delitos violentos.

"Los homicidios han ido bajando y hemos tenido un buen trabajo respecto a poder establecer los hechos. Al análisis de los casos, podemos dar información relevante respecto a que estos están asociados en menor medida a organizaciones criminales", manifestó el jefe policial.

Finalmente, la delegada presidencial regional, Karen Behrens, calificó como "promisorio" el inicio del 2026, asegurando que la inversión en tecnología, como pórticos de lectura de patentes y cámaras de televigilancia, permitirá seguir fortaleciendo la persecución penal en la macrozona norte.