Biministro Daniel Mas en Antofagasta: "Queremos que Chile vuelva a ser una potencia minera mundial"

El Biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, encabezó este viernes una cumbre con los máximos líderes de la industria minera en Antofagasta, donde se comprometió a destrabar 200 permisos sectoriales en el corto plazo para reactivar la inversión y sacar a la producción de cobre de su actual estancamiento.

"Queremos que Chile vuelva a ser una potencia minera a nivel mundial y facilitarle la inversión. Sabemos que los permisos se fueron complicando en el último tiempo, es por eso que estamos implementando la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales", señaló la autoridad.

Mas agregó: "Estamos trabajando para convertir 90 permisos en autorizaciones firmadas en los próximos seis meses, y en una segunda etapa agregar otras 100 para completar alrededor de 200".

El espaldarazo de la industria fue unánime, aunque con matices de urgencia. Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, destacó que esta región genera dos tercios de las utilidades de la estatal y valoró que la nueva autoridad reconozca el valor estratégico de la compañía.

Respecto al acuerdo de minerales críticos con Estados Unidos, se mantuvo cauto. "Es un privilegio conversar sobre los desafíos. Me voy muy contento porque el ministro conoce bien a Codelco y reconoce su valor para Chile".

Visión de los privados

Desde el sector privado, los representantes de las principales operadoras coincidieron en que, si bien la coyuntura de precios es favorable, Chile está perdiendo competitividad ante una producción virtualmente estancada.

Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, indicó que "la minería es el chasis de la economía chilena y movilizar las inversiones nos permite generar mayor empleo y bienestar".

Por su parte, René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP, enfatizó el desafío global: "Seguimos siendo el número uno en producción de cobre, pero tenemos que mantener ese lugar y aprovechar la oportunidad que se plantea hoy".

La cumbre finalizó con un compromiso de trabajo conjunto para potenciar la mano de obra local.

En cuanto a la economía, al cierre de la actividad, el biministro Daniel Mas señaló que Hacienda ya trabaja en una reforma tributaria y en un pack para pymes que se anunciará en marzo. Asimismo, advirtió que la inestabilidad internacional por los conflictos bélicos podría impactar en el precio del petróleo, afectando directamente a la economía nacional.