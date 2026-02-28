Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.2°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Brote de sarna noruega en Hospital de Antofagasta: 20 infectados

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Los contagios comenzaron cuando una paciente postrada que presentaba lesiones cutáneas ingresó al recinto.

Las 19 personas restantes enfermas corresponden a funcionarios de salud, que fueron derivados a sus casas.

Brote de sarna noruega en Hospital de Antofagasta: 20 infectados
 Stephen Andrews / Unsplash

No se registran contagios a pacientes hasta el momento.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Hospital Regional de Antofagasta advirtió sobre un brote de sarna noruega que afecta a un total de 20 personas en el recinto asistencial.

De acuerdo a información preliminar, su aparición se dio en el sexto piso del hospital y afecta a una persona en situación de calle y 19 funcionarios de salud.

La doctora Jocelyn Castillo, jefa de Infectología del Hospital de Antofagasta, señaló que "existe una paciente postrada que ingresa a un aislamiento y presentaba lesiones cutáneas". 

"Estas lesiones fueron evaluadas por el dermatólogo, que diagnosticó sarna noruega. La señora tiene lesiones poco características de sarna noruega, es añosa, probablemente asociada a eso tiene inmunodepreseión", agregó. 

Posteriormente, "se empiezan a notificar, un par de días después de su ingreso, a algunos funcionarios con algunas lesiones aisladas. Con el diagnóstico del dermatólogo, se define que era sarna noruega, que es altamente contagiosa", dijo la doctora. 

Los funcionarios infectados fueron derivados a sus domicilios, donde están hospitalizados a fin de evitar nuevos contagios. Sin embargo, no se registran contagios a pacientes hasta el momento. 

El personal inició una investigación para determinar cuáles fueron los motivos del contagio y por qué se habría producido. Además, se tomaron las medidas de seguridad tendientes a proteger a los demás pacientes que se encuentran al interior del recinto.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada