Brote de sarna noruega en Hospital de Antofagasta: 20 infectados

El Hospital Regional de Antofagasta advirtió sobre un brote de sarna noruega que afecta a un total de 20 personas en el recinto asistencial.

De acuerdo a información preliminar, su aparición se dio en el sexto piso del hospital y afecta a una persona en situación de calle y 19 funcionarios de salud.

La doctora Jocelyn Castillo, jefa de Infectología del Hospital de Antofagasta, señaló que "existe una paciente postrada que ingresa a un aislamiento y presentaba lesiones cutáneas".

"Estas lesiones fueron evaluadas por el dermatólogo, que diagnosticó sarna noruega. La señora tiene lesiones poco características de sarna noruega, es añosa, probablemente asociada a eso tiene inmunodepreseión", agregó.

Posteriormente, "se empiezan a notificar, un par de días después de su ingreso, a algunos funcionarios con algunas lesiones aisladas. Con el diagnóstico del dermatólogo, se define que era sarna noruega, que es altamente contagiosa", dijo la doctora.

Los funcionarios infectados fueron derivados a sus domicilios, donde están hospitalizados a fin de evitar nuevos contagios. Sin embargo, no se registran contagios a pacientes hasta el momento.

El personal inició una investigación para determinar cuáles fueron los motivos del contagio y por qué se habría producido. Además, se tomaron las medidas de seguridad tendientes a proteger a los demás pacientes que se encuentran al interior del recinto.