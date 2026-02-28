Seremi de Salud de Valparaíso negó autorización para operativo de buque hospital chino

La Seremi de Salud de Valparaíso negó la autorización para realizar un operativo médico humanitario gratuito en la región al buque hospital "Silk Road Ark", de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China.

De acuerdo a la empresa portuaria EPV, la nave que tiene previsto atracar en el molo de abrigo de Valparaíso, se compone de personal del Comando Sur de la Armada del ELP, con apoyo similar del Comando Norte, de la Fuerza de Apoyo Logístico Conjunto y de la Universidad Médica Naval, deberá realizar actividades no abiertas al público ni a los medios "por esta vez", dijo el coronel Hui Wang, agregado de Defensa de la Embajada de China.

"Es un buque médico militar, así que habrá un intercambio con la Armada de experiencias culturales y en temas médicos", dijo Wang.

Según consignó El Mercurio, el buque -de 178 metros de eslora, 24 de manga y 14 mil toneladas de desplazamiento- zarpó el septiembre desde el puerto de Quanzhou para la misión "Harmony 2025, que lo ha llevado a recalar en Oceanía, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Sin embargo, desde el miércoles permanece a la gira porteña luego que la Seremi no autorizara el requerimiento enviado por la Cancillería chilena a fines de 2025, solicitado por la Embajada de China.

En concreto, la autoridad sanitaria invocó el artículo 112 del Código Sanitario, que apunta a que se solo pueden efectuar tales actividades quienes cuenten con un título reconocido por el Estado y estén habilitados para ejercer la medicina en Chile.

Asimismo, agregaron: "El buque hospital no cuenta con autorización sanitaria de sus instalaciones, a lo que se suma que, al no ser una actividad del Ministerio de Salud, se complejiza hacer seguimiento a las atenciones realizadas a los pacientes".

Desde Cancillería, señalaron que se realizaron las consultas sobre los requisitos jurídicos y autorizaciones para ejecutar este tipo de procedimientos en el territorio nacional.

"Se trasladó la consulta al Ministerio de Salud, quienes indicaron que, de conformidad con la norma sanitaria vigente y al análisis técnico-jurídico efectuado, no sería posible que el barco pudiese prestar los servicios sanitarios que ofrece. Dicha información fue transmitida a la Embajada de China", afirmaron.

El buque dispone de 14 departamentos clínicos y 7 unidades auxiliares de diagnóstico, 300 camas (20 de ellas UCI), 8 quirófanos, unidades de radiografías, ultrasonidos, tomografías computarizadas.

Bajo esa premisa, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Luis de la Torre, lamentó que no se hubiesen gestionado los permisos con mas tiempo.