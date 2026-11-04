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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Calama: Mujer fue sorprendida con 22 balones de gas robados

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Una mujer fue detenida por el delito de receptación, tras un violento asalto que afectó a un camión repartidor de gas en la tarde del martes en la comuna de Calama, Región de Antofagasta.

De acuerdo a información policial, la víctima fue abordada en el centro de la ciudad por dos sujetos armados, que la intimidaron para obligarla a trasladarse hasta el sector poniente, donde le sustrajeron la carga completa: 17 tanques de 15 kilos, cuatro de 5 kilos y uno de 45 kilos, antes de abandonarla junto al vehículo.

La Primera Comisaría y el SIP de Carabineros inició un operativo que logró dar con las especies en un par de horas; mientras, continúan las diligencias para dar con el resto de los responsables.

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