Carabineros desarticuló banda que vendía ketamina por redes sociales en Calama

Una investigación de la Fiscalía de Calama y el OS7 permitió desbaratar una organización criminal compuesta por ocho personas —cinco chilenos y tres extranjeros— dedicadas al tráfico de drogas de síntesis mediante el uso de redes sociales.

Tras meses de "patrullaje digital", los efectivos policiales intervinieron cuatro domicilios, logrando la incautación de cinco litros de ketamina líquida, aproximadamente, 8.000 dosis, tres vehículos y dinero en efectivo. Además, se recuperó armamento artesanal y adaptado, ambos aptos para el disparo.

El Coronel Luis Muñoz, de Carabineros, destacó "Esta droga ya está ingresando a los colegios. Los establecimientos nos han entregado ketamina incautada como medio de prueba. Estamos dando un golpe contra la comercialización que afecta directamente a nuestros alumnos en toda la región".

Por su parte, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, explicó que se utilizaron técnicas especiales de la Ley 20.000 para rastrear el origen de la sustancia.

"La procedencia de esta ketamina es de Perú e ingresa por la frontera con Bolivia. El objetivo criminal es elaborar 'Tusi', una droga altamente demandada por jóvenes y adolescentes", precisó el fiscal, añadiendo que los imputados enfrentarán cargos por tráfico de drogas y tenencia de armas prohibidas.

Los ocho involucrados se encuentran con su detención ampliada y serán formalizados este martes en el Juzgado de Garantía de Calama.