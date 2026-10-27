Carabineros detuvo a sospechoso de asaltar servicentro en Antofagasta
Un sujeto de 35 años fue capturado por personal de la SIP.
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Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) detuvieron a un sujeto de 35 años, sindicado como el presunto autor de un robo con intimidación en un servicentro del sector sur de Antofagasta.
El ilícito ocurrió durante la madrugada de este martes en un recinto ubicado en la avenida Argentina, donde el una trabajadora fue intimidada por un hombre que robó cigarrillos y dispositivos de vapeo para luego huir con las especies en una mochila.
Tras las pericias iniciales, la SIP rastreó al sospechoso y lo capturó pocas horas después en la esquina de calles Tegualda con Michimalonco de la capital regional. Y al verificar su identidad, Carabineros constató que mantenía una orden de detención vigente por robo en lugar habitado y un extenso prontuario que suma 44 detenciones previas por diversos delitos.
El imputado quedó a disposición del Ministerio Público para su control de detención ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta.